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Зенит (мол) - Ростов (мол)

19.05.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 10 тур Зенит (мол) - Ростов (мол)
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. МФЛ (2022/2023)
5 тур
14 апреля, пятница 00:00 Ростов (мол) Зенит (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
15 тур
6 ноября, суббота 17:00 Зенит (мол) 2:1 Ростов (мол)
3 тур
30 июля, пятница 18:00 Ростов (мол) 2:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 1
7 тур
12 мая, среда 12:00 Зенит (мол) 1:3 Ростов (мол)
2 тур
7 апреля, среда 14:00 Ростов (мол) 1:2 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
30 тур
16 мая, суббота 00:00 Ростов (мол) Зенит (мол)
13 тур
18 октября, пятница 12:00 Зенит (мол) 4:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
29 тур
18 мая, суббота 13:00 Ростов (мол) 1:4 Зенит (мол)
15 тур
25 ноября, воскресенье 12:00 Зенит (мол) 3:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
22 тур
10 марта, суббота 12:00 Ростов (мол) 3:1 Зенит (мол)
8 тур
26 августа, суббота 15:30 Зенит (мол) 3:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
17 тур
2 декабря, пятница 12:00 Ростов (мол) 2:4 Зенит (мол)
3 тур
11 августа, четверг 15:00 Зенит (мол) 2:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
25 тур
23 апреля, суббота 13:00 Ростов (мол) 2:1 Зенит (мол)
11 тур
2 октября, пятница 15:00 Зенит (мол) 2:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
27 тур
9 мая, суббота 14:30 Зенит (мол) 2:1 Ростов (мол)
8 тур
20 сентября, суббота 10:00 Ростов (мол) 1:0 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
17 тур
21 ноября, четверг 12:00 Зенит (мол) 0:0 Ростов (мол)
9 тур
21 сентября, суббота 15:00 Ростов (мол) 2:2 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 15:00 Ростов (мол) 1:0 Зенит (мол)
14 тур
1 ноября, четверг 15:30 Зенит (мол) 4:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
28 тур
22 октября, суббота 13:00 Ростов (мол) 1:0 Зенит (мол)
13 тур
13 июня, понедельник 16:00 Зенит (мол) 0:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
28 тур
13 ноября, суббота 14:00 Зенит (мол) 0:1 Ростов (мол)
14 тур
23 июля, пятница 19:00 Ростов (мол) 1:0 Зенит (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
21 тур
12 сентября, суббота 14:00 Зенит (мол) 2:0 Ростов (мол)
7 тур
2 мая, суббота 14:00 Ростов (мол) 1:4 Зенит (мол)
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