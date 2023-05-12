|4 тур
|7 апреля, пятница
|00:00
|ЦСКА (мол)
|Динамо (мол)
|4 тур
|7 апреля, пятница
|00:00
|ЦСКА (мол)
|Динамо (мол)
|13 тур
|22 октября, пятница
|14:00
|ЦСКА (мол)
|1:3
|Динамо (мол)
|1 тур
|23 июля, пятница
|16:00
|Динамо (мол)
|1:4
|ЦСКА (мол)
|24 тур
|4 апреля, суббота
|00:00
|Динамо (мол)
|ЦСКА (мол)
|14 тур
|26 октября, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|1:1
|Динамо (мол)
|27 тур
|4 мая, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|0:1
|Динамо (мол)
|13 тур
|2 ноября, пятница
|15:00
|Динамо (мол)
|1:3
|ЦСКА (мол)
|25 тур
|8 апреля, воскресенье
|14:00
|ЦСКА (мол)
|3:0
|Динамо (мол)
|11 тур
|22 сентября, пятница
|16:00
|Динамо (мол)
|2:1
|ЦСКА (мол)
|25 тур
|23 апреля, суббота
|12:00
|ЦСКА (мол)
|0:4
|Динамо (мол)
|11 тур
|3 октября, суббота
|14:00
|Динамо (мол)
|4:1
|ЦСКА (мол)
|22 тур
|7 апреля, вторник
|12:00
|ЦСКА (мол)
|1:4
|Динамо (мол)
|13 тур
|8 ноября, суббота
|16:00
|Динамо (мол)
|1:2
|ЦСКА (мол)
|20 тур
|8 марта, суббота
|14:00
|Динамо (мол)
|1:0
|ЦСКА (мол)
|12 тур
|15 ноября, пятница
|13:00
|ЦСКА (мол)
|0:3
|Динамо (мол)
|24 тур
|11 апреля, четверг
|14:00
|Динамо (мол)
|1:0
|ЦСКА (мол)
|10 тур
|29 сентября, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|0:1
|Динамо (мол)
|Второй этап, 10 тур
|20 апреля, пятница
|14:00
|Динамо (мол)
|3:2
|ЦСКА (мол)
|Второй этап, 4 тур
|8 марта, четверг
|12:00
|ЦСКА (мол)
|0:3
|Динамо (мол)
|23 тур
|9 сентября, пятница
|17:00
|ЦСКА (мол)
|2:0
|Динамо (мол)
|8 тур
|7 мая, суббота
|13:45
|Динамо (мол)
|0:0
|ЦСКА (мол)
|16 тур
|26 октября, вторник
|14:00
|Динамо (мол)
|3:0
|ЦСКА (мол)
|2 тур
|20 марта, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|0:3
|Динамо (мол)
|22 тур
|19 сентября, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|2:2
|Динамо (мол)
|8 тур
|9 мая, суббота
|16:00
|Динамо (мол)
|2:1
|ЦСКА (мол)