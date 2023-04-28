|2 тур
|17 марта, пятница
|12:30
|ЦСКА (мол)
|Локомотив (мол)
|2 тур
|17 марта, пятница
|12:30
|ЦСКА (мол)
|Локомотив (мол)
|9 тур
|13 мая, пятница
|17:00
|Локомотив (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)
|4 тур
|8 апреля, пятница
|19:00
|ЦСКА (мол)
|2:1
|Локомотив (мол)
|17 тур
|13 марта, суббота
|13:00
|Локомотив (мол)
|0:1
|ЦСКА (мол)
|6 тур
|17 октября, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|1:1
|Локомотив (мол)
|29 тур
|9 мая, суббота
|00:00
|Локомотив (мол)
|ЦСКА (мол)
|3 тур
|27 июля, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|0:0
|Локомотив (мол)
|24 тур
|19 апреля, пятница
|13:00
|Локомотив (мол)
|2:0
|ЦСКА (мол)
|10 тур
|7 октября, воскресенье
|12:00
|ЦСКА (мол)
|1:0
|Локомотив (мол)
|16 тур
|4 ноября, суббота
|12:00
|Локомотив (мол)
|1:3
|ЦСКА (мол)
|2 тур
|21 июля, пятница
|12:00
|ЦСКА (мол)
|2:3
|Локомотив (мол)
|25 тур
|25 апреля, вторник
|12:00
|ЦСКА (мол)
|2:0
|Локомотив (мол)
|11 тур
|22 октября, суббота
|13:00
|Локомотив (мол)
|1:2
|ЦСКА (мол)
|24 тур
|15 апреля, пятница
|13:00
|Локомотив (мол)
|3:2
|ЦСКА (мол)
|10 тур
|25 сентября, пятница
|16:00
|ЦСКА (мол)
|3:0
|Локомотив (мол)
|27 тур
|9 мая, суббота
|13:00
|Локомотив (мол)
|1:0
|ЦСКА (мол)
|8 тур
|20 сентября, суббота
|12:00
|ЦСКА (мол)
|1:1
|Локомотив (мол)
|30 тур
|14 мая, среда
|14:00
|ЦСКА (мол)
|4:3
|Локомотив (мол)
|3 тур
|27 июля, суббота
|18:00
|Локомотив (мол)
|1:3
|ЦСКА (мол)
|28 тур
|11 мая, суббота
|14:00
|Локомотив (мол)
|0:0
|ЦСКА (мол)
|14 тур
|3 ноября, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|3:0
|Локомотив (мол)
|Второй этап, 12 тур
|1 мая, вторник
|14:00
|Локомотив (мол)
|0:2
|ЦСКА (мол)
|Второй этап, 6 тур
|23 марта, пятница
|17:00
|ЦСКА (мол)
|1:3
|Локомотив (мол)
|30 тур
|5 ноября, суббота
|14:00
|Локомотив (мол)
|3:1
|ЦСКА (мол)
|15 тур
|21 июня, вторник
|18:00
|ЦСКА (мол)
|1:0
|Локомотив (мол)
|20 тур
|11 сентября, суббота
|14:00
|Локомотив (мол)
|1:0
|ЦСКА (мол)
|6 тур
|16 апреля, пятница
|14:00
|ЦСКА (мол)
|2:1
|Локомотив (мол)
|18 тур
|15 августа, суббота
|16:00
|Локомотив (мол)
|1:0
|ЦСКА (мол)
|4 тур
|11 апреля, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|1:2
|Локомотив (мол)