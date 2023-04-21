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ЦСКА (мол) - Ростов (мол)

21.04.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 6 тур ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. МФЛ (2022/2023)
3 тур
31 марта, пятница 00:00 Ростов (мол) ЦСКА (мол)
Россия. М-лига (2021/2022), группа 1
10 тур
20 мая, пятница 18:00 ЦСКА (мол) 4:5 Ростов (мол)
5 тур
15 апреля, пятница 11:00 Ростов (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 1
6 тур
5 мая, среда 12:00 Ростов (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
1 тур
3 апреля, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 4:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
21 тур
8 марта, воскресенье 12:00 Ростов (мол) 1:2 ЦСКА (мол)
12 тур
6 октября, воскресенье 11:00 ЦСКА (мол) 3:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
16 тур
2 декабря, воскресенье 12:00 Ростов (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
2 тур
5 августа, воскресенье 13:00 ЦСКА (мол) 3:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
24 тур
1 апреля, воскресенье 12:00 Ростов (мол) 2:2 ЦСКА (мол)
10 тур
15 сентября, пятница 15:30 ЦСКА (мол) 4:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
23 тур
14 апреля, пятница 13:00 ЦСКА (мол) 2:0 Ростов (мол)
9 тур
2 октября, воскресенье 12:00 Ростов (мол) 2:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
20 тур
12 марта, суббота 13:00 Ростов (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
6 тур
21 августа, пятница 16:00 ЦСКА (мол) 2:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
30 тур
19 мая, вторник 15:00 Ростов (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
6 тур
30 августа, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 1:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 13:00 Ростов (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
8 тур
13 сентября, пятница 13:30 ЦСКА (мол) 2:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
30 тур
25 мая, суббота 14:00 Ростов (мол) 1:2 ЦСКА (мол)
1 тур
20 июля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 3:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
24 тур
17 сентября, суббота 16:00 Ростов (мол) 3:0 ЦСКА (мол)
9 тур
2 июня, четверг 00:00 ЦСКА (мол) 1:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
23 тур
2 октября, суббота 15:00 ЦСКА (мол) 0:1 Ростов (мол)
9 тур
5 мая, среда 17:00 Ростов (мол) 4:3 ЦСКА (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
20 тур
29 августа, суббота 17:00 Ростов (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
6 тур
25 апреля, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 4:1 Ростов (мол)
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