Зенит (мол) - Краснодар (мол)

|3 тур
|31 марта, пятница
|00:00
|Краснодар (мол)
|Зенит (мол)
|3 тур
|31 марта, пятница
|00:00
|Краснодар (мол)
|Зенит (мол)
|14 тур
|29 октября, пятница
|12:00
|Зенит (мол)
|2:1
|Краснодар (мол)
|6 тур
|20 августа, пятница
|18:00
|Краснодар (мол)
|3:1
|Зенит (мол)
|9 тур
|23 мая, воскресенье
|18:00
|Зенит (мол)
|1:0
|Краснодар (мол)
|4 тур
|21 апреля, среда
|14:00
|Краснодар (мол)
|3:0
|Зенит (мол)
|26 тур
|18 апреля, суббота
|00:00
|Краснодар (мол)
|Зенит (мол)
|4 тур
|3 августа, суббота
|12:00
|Зенит (мол)
|0:2
|Краснодар (мол)
|24 тур
|19 апреля, пятница
|13:00
|Краснодар (мол)
|1:1
|Зенит (мол)
|10 тур
|7 октября, воскресенье
|12:00
|Зенит (мол)
|1:0
|Краснодар (мол)
|25 тур
|7 апреля, суббота
|12:00
|Зенит (мол)
|0:2
|Краснодар (мол)
|11 тур
|23 сентября, суббота
|11:00
|Краснодар (мол)
|4:1
|Зенит (мол)
|29 тур
|17 мая, среда
|12:00
|Зенит (мол)
|1:3
|Краснодар (мол)
|15 тур
|26 ноября, суббота
|15:00
|Краснодар (мол)
|5:2
|Зенит (мол)
|19 тур
|4 марта, пятница
|12:00
|Краснодар (мол)
|3:1
|Зенит (мол)
|5 тур
|15 августа, суббота
|11:00
|Зенит (мол)
|2:0
|Краснодар (мол)
|17 тур
|6 декабря, суббота
|12:00
|Зенит (мол)
|2:0
|Краснодар (мол)
|10 тур
|17 октября, пятница
|13:00
|Краснодар (мол)
|3:1
|Зенит (мол)
|25 тур
|11 апреля, пятница
|16:00
|Зенит (мол)
|1:0
|Краснодар (мол)
|1 тур
|16 июля, вторник
|20:00
|Краснодар (мол)
|3:1
|Зенит (мол)
|25 тур
|20 апреля, суббота
|18:00
|Зенит (мол)
|6:0
|Краснодар (мол)
|11 тур
|6 октября, суббота
|16:00
|Краснодар (мол)
|0:2
|Зенит (мол)
|22 тур
|27 августа, суббота
|16:00
|Зенит (мол)
|1:2
|Краснодар (мол)
|7 тур
|30 апреля, суббота
|14:00
|Краснодар (мол)
|3:1
|Зенит (мол)