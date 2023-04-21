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Зенит (мол) - Краснодар (мол)

21.04.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 6 тур Зенит (мол) - Краснодар (мол)
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. МФЛ (2022/2023)
3 тур
31 марта, пятница 00:00 Краснодар (мол) Зенит (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
14 тур
29 октября, пятница 12:00 Зенит (мол) 2:1 Краснодар (мол)
6 тур
20 августа, пятница 18:00 Краснодар (мол) 3:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 1
9 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Зенит (мол) 1:0 Краснодар (мол)
4 тур
21 апреля, среда 14:00 Краснодар (мол) 3:0 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
26 тур
18 апреля, суббота 00:00 Краснодар (мол) Зенит (мол)
4 тур
3 августа, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
24 тур
19 апреля, пятница 13:00 Краснодар (мол) 1:1 Зенит (мол)
10 тур
7 октября, воскресенье 12:00 Зенит (мол) 1:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
25 тур
7 апреля, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:2 Краснодар (мол)
11 тур
23 сентября, суббота 11:00 Краснодар (мол) 4:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
29 тур
17 мая, среда 12:00 Зенит (мол) 1:3 Краснодар (мол)
15 тур
26 ноября, суббота 15:00 Краснодар (мол) 5:2 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
19 тур
4 марта, пятница 12:00 Краснодар (мол) 3:1 Зенит (мол)
5 тур
15 августа, суббота 11:00 Зенит (мол) 2:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
17 тур
6 декабря, суббота 12:00 Зенит (мол) 2:0 Краснодар (мол)
10 тур
17 октября, пятница 13:00 Краснодар (мол) 3:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
25 тур
11 апреля, пятница 16:00 Зенит (мол) 1:0 Краснодар (мол)
1 тур
16 июля, вторник 20:00 Краснодар (мол) 3:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
25 тур
20 апреля, суббота 18:00 Зенит (мол) 6:0 Краснодар (мол)
11 тур
6 октября, суббота 16:00 Краснодар (мол) 0:2 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
22 тур
27 августа, суббота 16:00 Зенит (мол) 1:2 Краснодар (мол)
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Краснодар (мол) 3:1 Зенит (мол)
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