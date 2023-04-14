|15 тур
|6 ноября, суббота
|17:00
|Зенит (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|3 тур
|30 июля, пятница
|18:00
|Ростов (мол)
|2:1
|Зенит (мол)
|15 тур
|6 ноября, суббота
|17:00
|Зенит (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|3 тур
|30 июля, пятница
|18:00
|Ростов (мол)
|2:1
|Зенит (мол)
|7 тур
|12 мая, среда
|12:00
|Зенит (мол)
|1:3
|Ростов (мол)
|2 тур
|7 апреля, среда
|14:00
|Ростов (мол)
|1:2
|Зенит (мол)
|30 тур
|16 мая, суббота
|00:00
|Ростов (мол)
|Зенит (мол)
|13 тур
|18 октября, пятница
|12:00
|Зенит (мол)
|4:1
|Ростов (мол)
|29 тур
|18 мая, суббота
|13:00
|Ростов (мол)
|1:4
|Зенит (мол)
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|12:00
|Зенит (мол)
|3:1
|Ростов (мол)
|22 тур
|10 марта, суббота
|12:00
|Ростов (мол)
|3:1
|Зенит (мол)
|8 тур
|26 августа, суббота
|15:30
|Зенит (мол)
|3:1
|Ростов (мол)
|17 тур
|2 декабря, пятница
|12:00
|Ростов (мол)
|2:4
|Зенит (мол)
|3 тур
|11 августа, четверг
|15:00
|Зенит (мол)
|2:0
|Ростов (мол)
|25 тур
|23 апреля, суббота
|13:00
|Ростов (мол)
|2:1
|Зенит (мол)
|11 тур
|2 октября, пятница
|15:00
|Зенит (мол)
|2:0
|Ростов (мол)
|27 тур
|9 мая, суббота
|14:30
|Зенит (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|8 тур
|20 сентября, суббота
|10:00
|Ростов (мол)
|1:0
|Зенит (мол)
|17 тур
|21 ноября, четверг
|12:00
|Зенит (мол)
|0:0
|Ростов (мол)
|9 тур
|21 сентября, суббота
|15:00
|Ростов (мол)
|2:2
|Зенит (мол)
|28 тур
|11 мая, суббота
|15:00
|Ростов (мол)
|1:0
|Зенит (мол)
|14 тур
|1 ноября, четверг
|15:30
|Зенит (мол)
|4:0
|Ростов (мол)
|28 тур
|22 октября, суббота
|13:00
|Ростов (мол)
|1:0
|Зенит (мол)
|13 тур
|13 июня, понедельник
|16:00
|Зенит (мол)
|0:1
|Ростов (мол)
|28 тур
|13 ноября, суббота
|14:00
|Зенит (мол)
|0:1
|Ростов (мол)
|14 тур
|23 июля, пятница
|19:00
|Ростов (мол)
|1:0
|Зенит (мол)
|21 тур
|12 сентября, суббота
|14:00
|Зенит (мол)
|2:0
|Ростов (мол)
|7 тур
|2 мая, суббота
|14:00
|Ростов (мол)
|1:4
|Зенит (мол)