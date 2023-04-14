Локомотив (мол) - Спартак М (мол)

|6 тур
|22 апреля, пятница
|17:30
|Спартак М (мол)
|0:1
|Локомотив (мол)
|1 тур
|11 марта, пятница
|19:00
|Локомотив (мол)
|1:0
|Спартак М (мол)
|6 тур
|22 апреля, пятница
|17:30
|Спартак М (мол)
|0:1
|Локомотив (мол)
|1 тур
|11 марта, пятница
|19:00
|Локомотив (мол)
|1:0
|Спартак М (мол)
|6 тур
|5 мая, среда
|17:00
|Спартак М (мол)
|1:1
|Локомотив (мол)
|1 тур
|3 апреля, суббота
|18:00
|Локомотив (мол)
|1:2
|Спартак М (мол)
|27 тур
|25 апреля, суббота
|00:00
|Спартак М (мол)
|Локомотив (мол)
|14 тур
|26 октября, суббота
|13:00
|Локомотив (мол)
|0:1
|Спартак М (мол)
|2 тур
|26 февраля, вторник
|13:00
|Локомотив (мол)
|2:0
|Спартак М (мол)
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|12:00
|Спартак М (мол)
|0:4
|Локомотив (мол)
|21 тур
|3 марта, суббота
|13:00
|Локомотив (мол)
|3:2
|Спартак М (мол)
|7 тур
|18 августа, пятница
|17:00
|Спартак М (мол)
|3:1
|Локомотив (мол)
|20 тур
|17 марта, пятница
|13:00
|Локомотив (мол)
|1:2
|Спартак М (мол)
|6 тур
|10 сентября, суббота
|16:00
|Спартак М (мол)
|2:0
|Локомотив (мол)
|26 тур
|29 апреля, пятница
|13:00
|Локомотив (мол)
|1:1
|Спартак М (мол)
|12 тур
|17 октября, суббота
|14:00
|Спартак М (мол)
|0:1
|Локомотив (мол)
|16 тур
|29 ноября, суббота
|13:00
|Локомотив (мол)
|0:2
|Спартак М (мол)
|11 тур
|23 октября, четверг
|14:30
|Спартак М (мол)
|2:4
|Локомотив (мол)
|23 тур
|29 марта, суббота
|13:00
|Локомотив (мол)
|1:1
|Спартак М (мол)
|15 тур
|2 ноября, суббота
|14:00
|Спартак М (мол)
|4:1
|Локомотив (мол)
|21 тур
|15 марта, пятница
|15:00
|Спартак М (мол)
|5:1
|Локомотив (мол)
|7 тур
|1 сентября, суббота
|17:00
|Локомотив (мол)
|2:3
|Спартак М (мол)
|Второй этап, 14 тур
|12 мая, суббота
|14:00
|Локомотив (мол)
|0:0
|Спартак М (мол)
|Второй этап, 1 тур
|19 ноября, суббота
|14:00
|Спартак М (мол)
|2:1
|Локомотив (мол)
|29 тур
|28 октября, пятница
|14:00
|Локомотив (мол)
|0:4
|Спартак М (мол)
|14 тур
|17 июня, пятница
|14:00
|Локомотив (мол)
|1:2
|Спартак М (мол)
|17 тур
|16 августа, понедельник
|18:00
|Локомотив (мол)
|1:2
|Спартак М (мол)
|3 тур
|27 марта, суббота
|14:00
|Спартак М (мол)
|2:1
|Локомотив (мол)
|25 тур
|17 октября, суббота
|14:00
|Спартак М (мол)
|3:1
|Локомотив (мол)
|11 тур
|29 мая, пятница
|14:00
|Локомотив (мол)
|2:3
|Спартак М (мол)