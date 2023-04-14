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Локомотив (мол) - Спартак М (мол)

14.04.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 5 тур Локомотив (мол) - Спартак М (мол)
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. М-лига (2021/2022), группа 1
6 тур
22 апреля, пятница 17:30 Спартак М (мол) 0:1 Локомотив (мол)
1 тур
11 марта, пятница 19:00 Локомотив (мол) 1:0 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 1
6 тур
5 мая, среда 17:00 Спартак М (мол) 1:1 Локомотив (мол)
1 тур
3 апреля, суббота 18:00 Локомотив (мол) 1:2 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
27 тур
25 апреля, суббота 00:00 Спартак М (мол) Локомотив (мол)
14 тур
26 октября, суббота 13:00 Локомотив (мол) 0:1 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
2 тур
26 февраля, вторник 13:00 Локомотив (мол) 2:0 Спартак М (мол)
16 тур
2 декабря, воскресенье 12:00 Спартак М (мол) 0:4 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
21 тур
3 марта, суббота 13:00 Локомотив (мол) 3:2 Спартак М (мол)
7 тур
18 августа, пятница 17:00 Спартак М (мол) 3:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
20 тур
17 марта, пятница 13:00 Локомотив (мол) 1:2 Спартак М (мол)
6 тур
10 сентября, суббота 16:00 Спартак М (мол) 2:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
26 тур
29 апреля, пятница 13:00 Локомотив (мол) 1:1 Спартак М (мол)
12 тур
17 октября, суббота 14:00 Спартак М (мол) 0:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
16 тур
29 ноября, суббота 13:00 Локомотив (мол) 0:2 Спартак М (мол)
11 тур
23 октября, четверг 14:30 Спартак М (мол) 2:4 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
23 тур
29 марта, суббота 13:00 Локомотив (мол) 1:1 Спартак М (мол)
15 тур
2 ноября, суббота 14:00 Спартак М (мол) 4:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
21 тур
15 марта, пятница 15:00 Спартак М (мол) 5:1 Локомотив (мол)
7 тур
1 сентября, суббота 17:00 Локомотив (мол) 2:3 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 14 тур
12 мая, суббота 14:00 Локомотив (мол) 0:0 Спартак М (мол)
Второй этап, 1 тур
19 ноября, суббота 14:00 Спартак М (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
29 тур
28 октября, пятница 14:00 Локомотив (мол) 0:4 Спартак М (мол)
14 тур
17 июня, пятница 14:00 Локомотив (мол) 1:2 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
17 тур
16 августа, понедельник 18:00 Локомотив (мол) 1:2 Спартак М (мол)
3 тур
27 марта, суббота 14:00 Спартак М (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
25 тур
17 октября, суббота 14:00 Спартак М (мол) 3:1 Локомотив (мол)
11 тур
29 мая, пятница 14:00 Локомотив (мол) 2:3 Спартак М (мол)
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