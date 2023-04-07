Зенит (мол) - Локомотив (мол)

|12 тур
|15 октября, пятница
|19:00
|Локомотив (мол)
|3:0
|Зенит (мол)
|5 тур
|13 августа, пятница
|19:00
|Зенит (мол)
|3:0
|Локомотив (мол)
|12 тур
|15 октября, пятница
|19:00
|Локомотив (мол)
|3:0
|Зенит (мол)
|5 тур
|13 августа, пятница
|19:00
|Зенит (мол)
|3:0
|Локомотив (мол)
|15 тур
|26 февраля, пятница
|13:00
|Локомотив (мол)
|1:1
|Зенит (мол)
|1 тур
|11 сентября, пятница
|13:00
|Зенит (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|20 тур
|28 февраля, пятница
|12:00
|Зенит (мол)
|1:2
|Локомотив (мол)
|11 тур
|27 сентября, пятница
|12:00
|Локомотив (мол)
|2:0
|Зенит (мол)
|22 тур
|6 апреля, суббота
|13:00
|Локомотив (мол)
|1:2
|Зенит (мол)
|8 тур
|22 сентября, суббота
|12:00
|Зенит (мол)
|3:3
|Локомотив (мол)
|29 тур
|4 мая, пятница
|11:30
|Локомотив (мол)
|6:0
|Зенит (мол)
|15 тур
|28 октября, суббота
|14:00
|Зенит (мол)
|5:1
|Локомотив (мол)
|30 тур
|20 мая, суббота
|12:00
|Локомотив (мол)
|3:2
|Зенит (мол)
|1 тур
|29 июля, пятница
|12:00
|Зенит (мол)
|2:1
|Локомотив (мол)
|29 тур
|14 мая, суббота
|12:00
|Зенит (мол)
|1:4
|Локомотив (мол)
|15 тур
|7 ноября, суббота
|12:00
|Локомотив (мол)
|0:1
|Зенит (мол)
|30 тур
|29 мая, пятница
|12:00
|Зенит (мол)
|1:1
|Локомотив (мол)
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|12:00
|Локомотив (мол)
|2:4
|Зенит (мол)
|28 тур
|3 мая, суббота
|14:00
|Локомотив (мол)
|2:0
|Зенит (мол)
|7 тур
|31 августа, суббота
|12:00
|Зенит (мол)
|2:1
|Локомотив (мол)
|24 тур
|12 апреля, пятница
|14:00
|Локомотив (мол)
|4:2
|Зенит (мол)
|10 тур
|28 сентября, пятница
|14:00
|Зенит (мол)
|2:3
|Локомотив (мол)
|Второй этап, 8 тур
|6 апреля, пятница
|14:00
|Локомотив (мол)
|0:2
|Зенит (мол)
|Второй этап, 2 тур
|26 ноября, суббота
|14:00
|Зенит (мол)
|1:0
|Локомотив (мол)
|23 тур
|9 сентября, пятница
|15:00
|Локомотив (мол)
|2:1
|Зенит (мол)
|8 тур
|7 мая, суббота
|12:00
|Зенит (мол)
|0:0
|Локомотив (мол)
|19 тур
|28 августа, суббота
|17:30
|Локомотив (мол)
|2:2
|Зенит (мол)
|5 тур
|10 апреля, суббота
|14:00
|Зенит (мол)
|0:0
|Локомотив (мол)
|19 тур
|22 августа, суббота
|14:00
|Зенит (мол)
|2:2
|Локомотив (мол)
|5 тур
|18 апреля, суббота
|13:00
|Локомотив (мол)
|2:1
|Зенит (мол)