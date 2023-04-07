Урал (мол) - Ростов (мол)

|18 тур
|29 ноября, пятница
|19:00
|Ростов (мол)
|2:2
|Урал (мол)
|4 тур
|2 августа, пятница
|12:00
|Урал (мол)
|0:1
|Ростов (мол)
|18 тур
|29 ноября, пятница
|19:00
|Ростов (мол)
|2:2
|Урал (мол)
|4 тур
|2 августа, пятница
|12:00
|Урал (мол)
|0:1
|Ростов (мол)
|21 тур
|30 марта, суббота
|12:00
|Ростов (мол)
|2:0
|Урал (мол)
|7 тур
|17 сентября, понедельник
|10:00
|Урал (мол)
|2:3
|Ростов (мол)
|30 тур
|12 мая, суббота
|14:00
|Ростов (мол)
|3:0
|Урал (мол)
|1 тур
|14 июля, пятница
|14:30
|Урал (мол)
|0:1
|Ростов (мол)
|16 тур
|30 ноября, среда
|10:30
|Урал (мол)
|0:1
|Ростов (мол)
|2 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Ростов (мол)
|2:3
|Урал (мол)
|29 тур
|15 мая, воскресенье
|14:00
|Ростов (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|15 тур
|7 ноября, суббота
|09:00
|Урал (мол)
|2:3
|Ростов (мол)
|21 тур
|4 апреля, суббота
|13:00
|Урал (мол)
|0:2
|Ростов (мол)
|12 тур
|30 октября, четверг
|15:00
|Ростов (мол)
|0:3
|Урал (мол)
|16 тур
|7 ноября, четверг
|13:30
|Урал (мол)
|4:2
|Ростов (мол)
|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|15:00
|Ростов (мол)
|0:2
|Урал (мол)