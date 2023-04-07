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Урал (мол) - Ростов (мол)

07.04.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 4 тур Урал (мол) - Ростов (мол)
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
18 тур
29 ноября, пятница 19:00 Ростов (мол) 2:2 Урал (мол)
4 тур
2 августа, пятница 12:00 Урал (мол) 0:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
21 тур
30 марта, суббота 12:00 Ростов (мол) 2:0 Урал (мол)
7 тур
17 сентября, понедельник 10:00 Урал (мол) 2:3 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
30 тур
12 мая, суббота 14:00 Ростов (мол) 3:0 Урал (мол)
1 тур
14 июля, пятница 14:30 Урал (мол) 0:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда 10:30 Урал (мол) 0:1 Ростов (мол)
2 тур
6 августа, суббота 17:00 Ростов (мол) 2:3 Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
29 тур
15 мая, воскресенье 14:00 Ростов (мол) 1:1 Урал (мол)
15 тур
7 ноября, суббота 09:00 Урал (мол) 2:3 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
21 тур
4 апреля, суббота 13:00 Урал (мол) 0:2 Ростов (мол)
12 тур
30 октября, четверг 15:00 Ростов (мол) 0:3 Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
16 тур
7 ноября, четверг 13:30 Урал (мол) 4:2 Ростов (мол)
11 тур
29 сентября, воскресенье 15:00 Ростов (мол) 0:2 Урал (мол)
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