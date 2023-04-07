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ЦСКА (мол) - Динамо (мол)

07.04.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 4 тур ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. М-лига (2021/2022)
13 тур
22 октября, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 1:3 Динамо (мол)
1 тур
23 июля, пятница 16:00 Динамо (мол) 1:4 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
24 тур
4 апреля, суббота 00:00 Динамо (мол) ЦСКА (мол)
14 тур
26 октября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 1:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
27 тур
4 мая, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 0:1 Динамо (мол)
13 тур
2 ноября, пятница 15:00 Динамо (мол) 1:3 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
25 тур
8 апреля, воскресенье 14:00 ЦСКА (мол) 3:0 Динамо (мол)
11 тур
22 сентября, пятница 16:00 Динамо (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
25 тур
23 апреля, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 0:4 Динамо (мол)
11 тур
3 октября, суббота 14:00 Динамо (мол) 4:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
22 тур
7 апреля, вторник 12:00 ЦСКА (мол) 1:4 Динамо (мол)
13 тур
8 ноября, суббота 16:00 Динамо (мол) 1:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
20 тур
8 марта, суббота 14:00 Динамо (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
12 тур
15 ноября, пятница 13:00 ЦСКА (мол) 0:3 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
24 тур
11 апреля, четверг 14:00 Динамо (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
10 тур
29 сентября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 0:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 10 тур
20 апреля, пятница 14:00 Динамо (мол) 3:2 ЦСКА (мол)
Второй этап, 4 тур
8 марта, четверг 12:00 ЦСКА (мол) 0:3 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
23 тур
9 сентября, пятница 17:00 ЦСКА (мол) 2:0 Динамо (мол)
8 тур
7 мая, суббота 13:45 Динамо (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
16 тур
26 октября, вторник 14:00 Динамо (мол) 3:0 ЦСКА (мол)
2 тур
20 марта, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 0:3 Динамо (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
22 тур
19 сентября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 2:2 Динамо (мол)
8 тур
9 мая, суббота 16:00 Динамо (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
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