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Строгино (мол) - Чертаново (мол)

07.04.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 4 тур Строгино (мол) - Чертаново (мол)
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
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