Ростов (мол) - ЦСКА (мол)

|10 тур
|20 мая, пятница
|18:00
|ЦСКА (мол)
|4:5
|Ростов (мол)
|5 тур
|15 апреля, пятница
|11:00
|Ростов (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)
|10 тур
|20 мая, пятница
|18:00
|ЦСКА (мол)
|4:5
|Ростов (мол)
|5 тур
|15 апреля, пятница
|11:00
|Ростов (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)
|6 тур
|5 мая, среда
|12:00
|Ростов (мол)
|3:1
|ЦСКА (мол)
|1 тур
|3 апреля, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|4:0
|Ростов (мол)
|21 тур
|8 марта, воскресенье
|12:00
|Ростов (мол)
|1:2
|ЦСКА (мол)
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|11:00
|ЦСКА (мол)
|3:1
|Ростов (мол)
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|12:00
|Ростов (мол)
|0:2
|ЦСКА (мол)
|2 тур
|5 августа, воскресенье
|13:00
|ЦСКА (мол)
|3:1
|Ростов (мол)
|24 тур
|1 апреля, воскресенье
|12:00
|Ростов (мол)
|2:2
|ЦСКА (мол)
|10 тур
|15 сентября, пятница
|15:30
|ЦСКА (мол)
|4:0
|Ростов (мол)
|23 тур
|14 апреля, пятница
|13:00
|ЦСКА (мол)
|2:0
|Ростов (мол)
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|12:00
|Ростов (мол)
|2:0
|ЦСКА (мол)
|20 тур
|12 марта, суббота
|13:00
|Ростов (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)
|6 тур
|21 августа, пятница
|16:00
|ЦСКА (мол)
|2:2
|Ростов (мол)
|30 тур
|19 мая, вторник
|15:00
|Ростов (мол)
|3:1
|ЦСКА (мол)
|6 тур
|30 августа, суббота
|12:00
|ЦСКА (мол)
|1:0
|Ростов (мол)
|18 тур
|1 декабря, воскресенье
|13:00
|Ростов (мол)
|3:1
|ЦСКА (мол)
|8 тур
|13 сентября, пятница
|13:30
|ЦСКА (мол)
|2:0
|Ростов (мол)
|30 тур
|25 мая, суббота
|14:00
|Ростов (мол)
|1:2
|ЦСКА (мол)
|1 тур
|20 июля, пятница
|14:00
|ЦСКА (мол)
|3:2
|Ростов (мол)
|24 тур
|17 сентября, суббота
|16:00
|Ростов (мол)
|3:0
|ЦСКА (мол)
|9 тур
|2 июня, четверг
|00:00
|ЦСКА (мол)
|1:0
|Ростов (мол)
|23 тур
|2 октября, суббота
|15:00
|ЦСКА (мол)
|0:1
|Ростов (мол)
|9 тур
|5 мая, среда
|17:00
|Ростов (мол)
|4:3
|ЦСКА (мол)
|20 тур
|29 августа, суббота
|17:00
|Ростов (мол)
|3:1
|ЦСКА (мол)
|6 тур
|25 апреля, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|4:1
|Ростов (мол)