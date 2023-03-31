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Локомотив (мол) - Урал (мол)

31.03.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 3 тур Локомотив (мол) - Урал (мол)
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа B
14 тур
15 декабря, вторник 11:00 Урал (мол) 1:5 Локомотив (мол)
2 тур
16 сентября, среда 13:00 Локомотив (мол) 4:0 Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
30 тур
16 мая, суббота 00:00 Урал (мол) Локомотив (мол)
5 тур
10 августа, суббота 15:00 Локомотив (мол) 2:0 Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
29 тур
18 мая, суббота 11:00 Урал (мол) 3:1 Локомотив (мол)
15 тур
22 ноября, четверг 13:00 Локомотив (мол) 2:0 Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
22 тур
10 марта, суббота 11:00 Урал (мол) 1:4 Локомотив (мол)
8 тур
25 августа, пятница 15:00 Локомотив (мол) 2:0 Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
29 тур
16 мая, вторник 11:00 Урал (мол) 1:1 Локомотив (мол)
15 тур
25 ноября, пятница 16:00 Локомотив (мол) 2:2 Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
18 тур
3 декабря, четверг 14:00 Локомотив (мол) 4:1 Урал (мол)
4 тур
8 августа, суббота 09:00 Урал (мол) 1:3 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
23 тур
12 апреля, воскресенье 11:00 Урал (мол) 1:3 Локомотив (мол)
14 тур
2 декабря, вторник 14:00 Локомотив (мол) 1:2 Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
22 тур
21 марта, пятница 14:00 Локомотив (мол) 2:0 Урал (мол)
10 тур
25 сентября, среда 13:00 Урал (мол) 2:3 Локомотив (мол)
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