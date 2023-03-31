Локомотив (мол) - Урал (мол)

|14 тур
|15 декабря, вторник
|11:00
|Урал (мол)
|1:5
|Локомотив (мол)
|2 тур
|16 сентября, среда
|13:00
|Локомотив (мол)
|4:0
|Урал (мол)
|14 тур
|15 декабря, вторник
|11:00
|Урал (мол)
|1:5
|Локомотив (мол)
|2 тур
|16 сентября, среда
|13:00
|Локомотив (мол)
|4:0
|Урал (мол)
|30 тур
|16 мая, суббота
|00:00
|Урал (мол)
|Локомотив (мол)
|5 тур
|10 августа, суббота
|15:00
|Локомотив (мол)
|2:0
|Урал (мол)
|29 тур
|18 мая, суббота
|11:00
|Урал (мол)
|3:1
|Локомотив (мол)
|15 тур
|22 ноября, четверг
|13:00
|Локомотив (мол)
|2:0
|Урал (мол)
|22 тур
|10 марта, суббота
|11:00
|Урал (мол)
|1:4
|Локомотив (мол)
|8 тур
|25 августа, пятница
|15:00
|Локомотив (мол)
|2:0
|Урал (мол)
|29 тур
|16 мая, вторник
|11:00
|Урал (мол)
|1:1
|Локомотив (мол)
|15 тур
|25 ноября, пятница
|16:00
|Локомотив (мол)
|2:2
|Урал (мол)
|18 тур
|3 декабря, четверг
|14:00
|Локомотив (мол)
|4:1
|Урал (мол)
|4 тур
|8 августа, суббота
|09:00
|Урал (мол)
|1:3
|Локомотив (мол)
|23 тур
|12 апреля, воскресенье
|11:00
|Урал (мол)
|1:3
|Локомотив (мол)
|14 тур
|2 декабря, вторник
|14:00
|Локомотив (мол)
|1:2
|Урал (мол)
|22 тур
|21 марта, пятница
|14:00
|Локомотив (мол)
|2:0
|Урал (мол)
|10 тур
|25 сентября, среда
|13:00
|Урал (мол)
|2:3
|Локомотив (мол)