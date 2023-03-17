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Урал (мол) - Краснодар (мол)

17.03.2023, Пятница, 12:00 мск Россия. МФЛ, 2 тур Урал (мол) - Краснодар (мол)
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Матч начнется в 12:00 мск
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Матч начнется в 12:00 мск
Россия. М-лига (2021/2022), группа 2
7 тур
29 апреля, пятница 15:00 Краснодар (мол) 1:1 Урал (мол)
2 тур
15 марта, вторник 12:00 Урал (мол) 1:4 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
28 тур
2 мая, суббота 00:00 Краснодар (мол) Урал (мол)
8 тур
1 сентября, воскресенье 08:00 Урал (мол) 1:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
16 тур
1 декабря, суббота 14:00 Краснодар (мол) 5:0 Урал (мол)
2 тур
4 августа, суббота 08:00 Урал (мол) 2:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
18 тур
26 ноября, воскресенье 08:00 Урал (мол) 0:5 Краснодар (мол)
4 тур
5 августа, суббота 18:00 Краснодар (мол) 2:2 Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
28 тур
13 мая, суббота 08:00 Урал (мол) 0:5 Краснодар (мол)
14 тур
19 ноября, суббота 16:00 Краснодар (мол) 1:0 Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
23 тур
9 апреля, суббота 17:00 Краснодар (мол) 0:0 Урал (мол)
9 тур
21 сентября, понедельник 09:00 Урал (мол) 1:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
19 тур
12 марта, четверг 16:00 Краснодар (мол) 1:0 Урал (мол)
2 тур
10 августа, воскресенье 11:00 Урал (мол) 0:3 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
20 тур
7 марта, пятница 17:00 Краснодар (мол) 2:3 Урал (мол)
12 тур
4 октября, пятница 12:00 Урал (мол) 1:0 Краснодар (мол)
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