Урал (мол) - Краснодар (мол)

|7 тур
|29 апреля, пятница
|15:00
|Краснодар (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|2 тур
|15 марта, вторник
|12:00
|Урал (мол)
|1:4
|Краснодар (мол)
|7 тур
|29 апреля, пятница
|15:00
|Краснодар (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|2 тур
|15 марта, вторник
|12:00
|Урал (мол)
|1:4
|Краснодар (мол)
|28 тур
|2 мая, суббота
|00:00
|Краснодар (мол)
|Урал (мол)
|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|08:00
|Урал (мол)
|1:0
|Краснодар (мол)
|16 тур
|1 декабря, суббота
|14:00
|Краснодар (мол)
|5:0
|Урал (мол)
|2 тур
|4 августа, суббота
|08:00
|Урал (мол)
|2:1
|Краснодар (мол)
|18 тур
|26 ноября, воскресенье
|08:00
|Урал (мол)
|0:5
|Краснодар (мол)
|4 тур
|5 августа, суббота
|18:00
|Краснодар (мол)
|2:2
|Урал (мол)
|28 тур
|13 мая, суббота
|08:00
|Урал (мол)
|0:5
|Краснодар (мол)
|14 тур
|19 ноября, суббота
|16:00
|Краснодар (мол)
|1:0
|Урал (мол)
|23 тур
|9 апреля, суббота
|17:00
|Краснодар (мол)
|0:0
|Урал (мол)
|9 тур
|21 сентября, понедельник
|09:00
|Урал (мол)
|1:2
|Краснодар (мол)
|19 тур
|12 марта, четверг
|16:00
|Краснодар (мол)
|1:0
|Урал (мол)
|2 тур
|10 августа, воскресенье
|11:00
|Урал (мол)
|0:3
|Краснодар (мол)
|20 тур
|7 марта, пятница
|17:00
|Краснодар (мол)
|2:3
|Урал (мол)
|12 тур
|4 октября, пятница
|12:00
|Урал (мол)
|1:0
|Краснодар (мол)