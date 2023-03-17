Введите ваш ник на сайте

ЦСКА (мол) - Локомотив (мол)

17.03.2023, Пятница, 12:30 мск Россия. МФЛ, 2 тур ЦСКА (мол) - Локомотив (мол)
...
Матч начнется в 12:30 мск
...
Матч начнется в 12:30 мск
Россия. М-лига (2021/2022), группа 1
9 тур
13 мая, пятница 17:00 Локомотив (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
4 тур
8 апреля, пятница 19:00 ЦСКА (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа B
17 тур
13 марта, суббота 13:00 Локомотив (мол) 0:1 ЦСКА (мол)
6 тур
17 октября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 1:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
29 тур
9 мая, суббота 00:00 Локомотив (мол) ЦСКА (мол)
3 тур
27 июля, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 0:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
24 тур
19 апреля, пятница 13:00 Локомотив (мол) 2:0 ЦСКА (мол)
10 тур
7 октября, воскресенье 12:00 ЦСКА (мол) 1:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
16 тур
4 ноября, суббота 12:00 Локомотив (мол) 1:3 ЦСКА (мол)
2 тур
21 июля, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 2:3 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
25 тур
25 апреля, вторник 12:00 ЦСКА (мол) 2:0 Локомотив (мол)
11 тур
22 октября, суббота 13:00 Локомотив (мол) 1:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
24 тур
15 апреля, пятница 13:00 Локомотив (мол) 3:2 ЦСКА (мол)
10 тур
25 сентября, пятница 16:00 ЦСКА (мол) 3:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
27 тур
9 мая, суббота 13:00 Локомотив (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
8 тур
20 сентября, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 1:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
30 тур
14 мая, среда 14:00 ЦСКА (мол) 4:3 Локомотив (мол)
3 тур
27 июля, суббота 18:00 Локомотив (мол) 1:3 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 14:00 Локомотив (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
14 тур
3 ноября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 3:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 12 тур
1 мая, вторник 14:00 Локомотив (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
Второй этап, 6 тур
23 марта, пятница 17:00 ЦСКА (мол) 1:3 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
30 тур
5 ноября, суббота 14:00 Локомотив (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
15 тур
21 июня, вторник 18:00 ЦСКА (мол) 1:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
20 тур
11 сентября, суббота 14:00 Локомотив (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
6 тур
16 апреля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
18 тур
15 августа, суббота 16:00 Локомотив (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
4 тур
11 апреля, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 1:2 Локомотив (мол)
...
  • Читайте нас: 