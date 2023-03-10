Ростов (мол) - Спартак М (мол)

|8 тур
|6 мая, пятница
|15:30
|Спартак М (мол)
|1:1
|Ростов (мол)
|3 тур
|1 апреля, пятница
|16:30
|Ростов (мол)
|0:1
|Спартак М (мол)
|8 тур
|6 мая, пятница
|15:30
|Спартак М (мол)
|1:1
|Ростов (мол)
|3 тур
|1 апреля, пятница
|16:30
|Ростов (мол)
|0:1
|Спартак М (мол)
|13 тур
|9 декабря, среда
|14:00
|Ростов (мол)
|4:1
|Спартак М (мол)
|2 тур
|16 сентября, среда
|14:00
|Спартак М (мол)
|4:1
|Ростов (мол)
|19 тур
|7 декабря, суббота
|14:00
|Спартак М (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|2 тур
|19 июля, пятница
|18:00
|Ростов (мол)
|1:3
|Спартак М (мол)
|23 тур
|13 апреля, суббота
|14:00
|Ростов (мол)
|0:1
|Спартак М (мол)
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|12:00
|Спартак М (мол)
|4:0
|Ростов (мол)
|29 тур
|4 мая, пятница
|14:00
|Спартак М (мол)
|3:0
|Ростов (мол)
|15 тур
|27 октября, пятница
|14:00
|Ростов (мол)
|1:1
|Спартак М (мол)
|24 тур
|21 апреля, пятница
|14:00
|Ростов (мол)
|0:1
|Спартак М (мол)
|10 тур
|15 октября, суббота
|14:00
|Спартак М (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|22 тур
|1 апреля, пятница
|14:00
|Ростов (мол)
|0:3
|Спартак М (мол)
|8 тур
|12 сентября, суббота
|16:00
|Спартак М (мол)
|0:1
|Ростов (мол)
|23 тур
|12 апреля, воскресенье
|14:00
|Ростов (мол)
|0:2
|Спартак М (мол)
|14 тур
|3 декабря, среда
|13:00
|Спартак М (мол)
|0:2
|Ростов (мол)
|19 тур
|7 декабря, суббота
|14:00
|Ростов (мол)
|1:0
|Спартак М (мол)
|14 тур
|25 октября, пятница
|14:00
|Спартак М (мол)
|1:1
|Ростов (мол)
|23 тур
|5 апреля, пятница
|14:30
|Ростов (мол)
|0:5
|Спартак М (мол)
|9 тур
|22 сентября, суббота
|14:00
|Спартак М (мол)
|2:0
|Ростов (мол)
|16 тур
|25 июня, суббота
|17:00
|Спартак М (мол)
|4:1
|Ростов (мол)
|1 тур
|13 марта, воскресенье
|15:30
|Ростов (мол)
|0:2
|Спартак М (мол)
|26 тур
|29 октября, пятница
|14:00
|Спартак М (мол)
|2:0
|Ростов (мол)
|12 тур
|8 июля, четверг
|19:00
|Ростов (мол)
|0:3
|Спартак М (мол)
|27 тур
|31 октября, суббота
|14:00
|Спартак М (мол)
|5:0
|Ростов (мол)
|13 тур
|10 июля, пятница
|18:00
|Ростов (мол)
|1:3
|Спартак М (мол)