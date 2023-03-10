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Ростов (мол) - Спартак М (мол)

10.03.2023, Пятница, 16:00 мск Россия. МФЛ, 1 тур Ростов (мол) - Спартак М (мол)
Россия. М-лига (2021/2022), группа 1
8 тур
6 мая, пятница 15:30 Спартак М (мол) 1:1 Ростов (мол)
3 тур
1 апреля, пятница 16:30 Ростов (мол) 0:1 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа A
13 тур
9 декабря, среда 14:00 Ростов (мол) 4:1 Спартак М (мол)
2 тур
16 сентября, среда 14:00 Спартак М (мол) 4:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
19 тур
7 декабря, суббота 14:00 Спартак М (мол) 2:1 Ростов (мол)
2 тур
19 июля, пятница 18:00 Ростов (мол) 1:3 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
23 тур
13 апреля, суббота 14:00 Ростов (мол) 0:1 Спартак М (мол)
9 тур
30 сентября, воскресенье 12:00 Спартак М (мол) 4:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
29 тур
4 мая, пятница 14:00 Спартак М (мол) 3:0 Ростов (мол)
15 тур
27 октября, пятница 14:00 Ростов (мол) 1:1 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
24 тур
21 апреля, пятница 14:00 Ростов (мол) 0:1 Спартак М (мол)
10 тур
15 октября, суббота 14:00 Спартак М (мол) 1:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
22 тур
1 апреля, пятница 14:00 Ростов (мол) 0:3 Спартак М (мол)
8 тур
12 сентября, суббота 16:00 Спартак М (мол) 0:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
23 тур
12 апреля, воскресенье 14:00 Ростов (мол) 0:2 Спартак М (мол)
14 тур
3 декабря, среда 13:00 Спартак М (мол) 0:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
19 тур
7 декабря, суббота 14:00 Ростов (мол) 1:0 Спартак М (мол)
14 тур
25 октября, пятница 14:00 Спартак М (мол) 1:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
23 тур
5 апреля, пятница 14:30 Ростов (мол) 0:5 Спартак М (мол)
9 тур
22 сентября, суббота 14:00 Спартак М (мол) 2:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
16 тур
25 июня, суббота 17:00 Спартак М (мол) 4:1 Ростов (мол)
1 тур
13 марта, воскресенье 15:30 Ростов (мол) 0:2 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
26 тур
29 октября, пятница 14:00 Спартак М (мол) 2:0 Ростов (мол)
12 тур
8 июля, четверг 19:00 Ростов (мол) 0:3 Спартак М (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
27 тур
31 октября, суббота 14:00 Спартак М (мол) 5:0 Ростов (мол)
13 тур
10 июля, пятница 18:00 Ростов (мол) 1:3 Спартак М (мол)
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