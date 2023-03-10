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Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)

10.03.2023, Пятница, 15:00 мск Россия. МФЛ, 1 тур Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 1
10 тур
27 мая, четверг 11:00 Краснодар (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
5 тур
28 апреля, среда 14:00 ЦСКА (мол) 3:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
19 тур
7 декабря, суббота 11:00 Краснодар (мол) 2:3 ЦСКА (мол)
10 тур
22 сентября, воскресенье 12:00 ЦСКА (мол) 3:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
26 тур
28 апреля, воскресенье 12:00 Краснодар (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
12 тур
28 октября, воскресенье 12:00 ЦСКА (мол) 2:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
27 тур
22 апреля, воскресенье 11:00 ЦСКА (мол) 2:0 Краснодар (мол)
13 тур
14 октября, суббота 12:00 Краснодар (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
22 тур
9 апреля, воскресенье 12:00 Краснодар (мол) 2:0 ЦСКА (мол)
8 тур
24 сентября, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 2:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник 12:00 ЦСКА (мол) 4:0 Краснодар (мол)
15 тур
7 ноября, суббота 15:00 Краснодар (мол) 1:3 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
24 тур
18 апреля, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 0:0 Краснодар (мол)
15 тур
21 ноября, пятница 13:00 Краснодар (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
19 тур
5 декабря, четверг 18:00 Краснодар (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
14 тур
26 октября, суббота 13:00 ЦСКА (мол) 2:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 13:00 ЦСКА (мол) 6:0 Краснодар (мол)
7 тур
1 сентября, суббота 14:00 Краснодар (мол) 2:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
18 тур
30 июля, суббота 11:00 Краснодар (мол) 1:4 ЦСКА (мол)
3 тур
2 апреля, суббота 16:00 ЦСКА (мол) 1:0 Краснодар (мол)
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