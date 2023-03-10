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Динамо (мол) - Зенит (мол)

10.03.2023, Пятница, 14:30 мск Россия. МФЛ, 1 тур Динамо (мол) - Зенит (мол)
Россия. М-лига (2021/2022), группа 1
8 тур
6 мая, пятница 11:00 Динамо (мол) 0:3 Зенит (мол)
3 тур
1 апреля, пятница 14:00 Зенит (мол) 1:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
19 тур
5 декабря, четверг 13:00 Зенит (мол) 1:0 Динамо (мол)
5 тур
9 августа, пятница 14:00 Динамо (мол) 3:0 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
25 тур
23 апреля, вторник 12:00 Зенит (мол) 3:0 Динамо (мол)
11 тур
20 октября, суббота 14:00 Динамо (мол) 1:2 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
23 тур
17 марта, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:2 Динамо (мол)
9 тур
9 сентября, суббота 14:00 Динамо (мол) 1:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
30 тур
20 мая, пятница 12:00 Динамо (мол) 0:0 Зенит (мол)
1 тур
18 июля, суббота 15:00 Зенит (мол) 1:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 15:00 Динамо (мол) 3:1 Зенит (мол)
7 тур
12 сентября, пятница 15:00 Зенит (мол) 0:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
29 тур
10 мая, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:3 Динамо (мол)
6 тур
23 августа, пятница 15:00 Динамо (мол) 3:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
16 тур
16 ноября, пятница 14:00 Динамо (мол) 2:2 Зенит (мол)
2 тур
27 июля, пятница 12:00 Зенит (мол) 2:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 11 тур
27 апреля, пятница 12:00 Зенит (мол) 0:4 Динамо (мол)
Второй этап, 5 тур
15 марта, четверг 14:00 Динамо (мол) 2:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
27 тур
14 октября, пятница 15:00 Зенит (мол) 2:4 Динамо (мол)
12 тур
9 июня, четверг 14:00 Динамо (мол) 1:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
17 тур
13 августа, пятница 17:00 Зенит (мол) 4:2 Динамо (мол)
3 тур
26 марта, пятница 14:00 Динамо (мол) 0:2 Зенит (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
24 тур
3 октября, суббота 15:00 Зенит (мол) 4:0 Динамо (мол)
10 тур
23 мая, суббота 16:00 Динамо (мол) 1:2 Зенит (мол)
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