Динамо (мол) - Зенит (мол)

|8 тур
|6 мая, пятница
|11:00
|Динамо (мол)
|0:3
|Зенит (мол)
|3 тур
|1 апреля, пятница
|14:00
|Зенит (мол)
|1:0
|Динамо (мол)
|8 тур
|6 мая, пятница
|11:00
|Динамо (мол)
|0:3
|Зенит (мол)
|3 тур
|1 апреля, пятница
|14:00
|Зенит (мол)
|1:0
|Динамо (мол)
|19 тур
|5 декабря, четверг
|13:00
|Зенит (мол)
|1:0
|Динамо (мол)
|5 тур
|9 августа, пятница
|14:00
|Динамо (мол)
|3:0
|Зенит (мол)
|25 тур
|23 апреля, вторник
|12:00
|Зенит (мол)
|3:0
|Динамо (мол)
|11 тур
|20 октября, суббота
|14:00
|Динамо (мол)
|1:2
|Зенит (мол)
|23 тур
|17 марта, суббота
|12:00
|Зенит (мол)
|0:2
|Динамо (мол)
|9 тур
|9 сентября, суббота
|14:00
|Динамо (мол)
|1:1
|Зенит (мол)
|30 тур
|20 мая, пятница
|12:00
|Динамо (мол)
|0:0
|Зенит (мол)
|1 тур
|18 июля, суббота
|15:00
|Зенит (мол)
|1:0
|Динамо (мол)
|20 тур
|21 марта, суббота
|15:00
|Динамо (мол)
|3:1
|Зенит (мол)
|7 тур
|12 сентября, пятница
|15:00
|Зенит (мол)
|0:1
|Динамо (мол)
|29 тур
|10 мая, суббота
|12:00
|Зенит (мол)
|0:3
|Динамо (мол)
|6 тур
|23 августа, пятница
|15:00
|Динамо (мол)
|3:1
|Зенит (мол)
|16 тур
|16 ноября, пятница
|14:00
|Динамо (мол)
|2:2
|Зенит (мол)
|2 тур
|27 июля, пятница
|12:00
|Зенит (мол)
|2:0
|Динамо (мол)
|Второй этап, 11 тур
|27 апреля, пятница
|12:00
|Зенит (мол)
|0:4
|Динамо (мол)
|Второй этап, 5 тур
|15 марта, четверг
|14:00
|Динамо (мол)
|2:1
|Зенит (мол)
|27 тур
|14 октября, пятница
|15:00
|Зенит (мол)
|2:4
|Динамо (мол)
|12 тур
|9 июня, четверг
|14:00
|Динамо (мол)
|1:1
|Зенит (мол)
|17 тур
|13 августа, пятница
|17:00
|Зенит (мол)
|4:2
|Динамо (мол)
|3 тур
|26 марта, пятница
|14:00
|Динамо (мол)
|0:2
|Зенит (мол)
|24 тур
|3 октября, суббота
|15:00
|Зенит (мол)
|4:0
|Динамо (мол)
|10 тур
|23 мая, суббота
|16:00
|Динамо (мол)
|1:2
|Зенит (мол)