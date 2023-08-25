Динамо-Брест - Слуцк

|4 тур
|13 апреля, четверг
|00:00
|Слуцк
|Динамо-Брест
|4 тур
|13 апреля, четверг
|00:00
|Слуцк
|Динамо-Брест
|30 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Динамо-Брест
|0:0
|Слуцк
|15 тур
|17 июля, воскресенье
|17:00
|Слуцк
|2:0
|Динамо-Брест
|22 тур
|11 сентября, суббота
|18:50
|Динамо-Брест
|0:0
|Слуцк
|7 тур
|29 апреля, четверг
|18:00
|Слуцк
|1:1
|Динамо-Брест
|17 тур
|22 октября, четверг
|17:00
|Динамо-Брест
|3:1
|Слуцк
|2 тур
|28 марта, суббота
|13:00
|Слуцк
|0:1
|Динамо-Брест
|25 тур
|20 октября, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|3:2
|Слуцк
|10 тур
|2 июня, воскресенье
|18:00
|Слуцк
|1:3
|Динамо-Брест
|23 тур
|30 сентября, воскресенье
|15:00
|Динамо-Брест
|4:0
|Слуцк
|8 тур
|23 мая, среда
|17:15
|Слуцк
|1:1
|Динамо-Брест
|22 тур
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Слуцк
|1:0
|Динамо-Брест
|7 тур
|10 мая, среда
|19:00
|Динамо-Брест
|0:0
|Слуцк
|26 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Динамо-Брест
|0:0
|Слуцк
|11 тур
|9 июня, четверг
|19:00
|Слуцк
|0:1
|Динамо-Брест
|20 тур
|19 сентября, суббота
|15:30
|Слуцк
|1:1
|Динамо-Брест
|7 тур
|23 мая, суббота
|17:00
|Динамо-Брест
|1:1
|Слуцк
|28 тур
|25 октября, суббота
|15:00
|Динамо-Брест
|0:2
|Слуцк
|23 тур
|13 сентября, суббота
|17:00
|Слуцк
|1:0
|Динамо-Брест
|17 тур
|13 июля, воскресенье
|19:30
|Динамо-Брест
|2:1
|Слуцк
|6 тур
|4 мая, воскресенье
|17:00
|Слуцк
|1:0
|Динамо-Брест
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0