Введите ваш ник на сайте

Сморгонь - Славия-Мозырь

25.08.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Сморгонь - Славия-Мозырь
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
4 тур
13 апреля, четверг 00:00 Славия-Мозырь Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига 2021
3 тур
31 июля, суббота 18:00 Сморгонь 0:2 Славия-Мозырь
18 тур
4 апреля, воскресенье 16:00 Славия-Мозырь 1:1 Сморгонь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 