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Рид - Зальцбург

13.02.2010, Суббота, 20:00 мск Рид, стадион Кайне Сорген Арена Чемпионат Австрии, 20 тур Рид - Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
12 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Зальцбург 1:1 Рид
2 тур
25 июля, суббота 21:30 Рид 1:0 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 10 4 68:27 +41 76
2. Аустрия В 36 23 6 7 60:34 +26 75
3. Рапид В 36 21 10 5 80:38 +42 73
4. Штурм 36 16 10 10 50:36 +14 58
5. Винер-Нойштадт 36 13 8 15 54:58 -4 47
6. Маттерсбург 36 12 5 19 45:71 -26 41
7. ЛАСК 36 9 13 14 59:70 -11 40
8. Рид 36 10 8 18 39:47 -8 38
9. Капфенберг 36 8 9 19 44:67 -23 33
10. Аустрия Кл 36 2 9 25 29:80 -51 15
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