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Слуцк - Неман

23.06.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Слуцк - Неман
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
17 тур
12 августа, пятница 20:00 Неман 1:0 Слуцк
2 тур
2 апреля, суббота 13:00 Слуцк 0:0 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2021
17 тур
24 июля, суббота 18:00 Неман 1:0 Слуцк
2 тур
21 марта, воскресенье 15:00 Слуцк 1:1 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2020
29 тур
22 ноября, воскресенье 14:00 Неман 1:0 Слуцк
14 тур
19 июня, пятница 19:00 Слуцк 0:1 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2019
30 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 Слуцк 2:1 Неман
15 тур
13 июля, суббота 18:45 Неман 0:0 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2018
17 тур
20 июля, пятница 18:45 Неман 0:3 Слуцк
2 тур
5 апреля, четверг 18:30 Слуцк 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
12 августа, суббота 18:00 Слуцк 1:2 Неман
3 тур
15 апреля, суббота 16:00 Неман 2:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2016
29 тур
19 ноября, суббота 14:00 Слуцк 0:0 Неман
14 тур
26 июня, воскресенье 18:00 Неман 0:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2015
25 тур
31 октября, суббота 14:00 Слуцк 0:0 Неман
12 тур
28 июня, воскресенье 18:30 Неман 0:4 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
30 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 Неман 2:0 Слуцк
25 тур
27 сентября, суббота 17:00 Слуцк 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2014
12 тур
11 июня, среда 19:00 Слуцк 0:2 Неман
1 тур
30 марта, воскресенье 17:00 Неман 0:1 Слуцк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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