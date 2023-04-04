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ЦСКА - Крылья Советов

04.04.2023, Вторник, 00:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Россия. Кубок, 1/2 финала , ответный матч ЦСКА - Крылья Советов
Первый матч: 0 - 0
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2022/2023)
1/2 финала
первый матч		 15 марта, среда 17:30 Крылья Советов ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
19 тур
12 марта, воскресенье 16:30 ЦСКА 4:0 Крылья Советов
8 тур
4 сентября, воскресенье 15:00 Крылья Советов 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
17 тур
4 декабря, суббота 14:00 Крылья Советов 0:1 ЦСКА
12 тур
23 октября, суббота 19:00 ЦСКА 3:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
17 тур
24 ноября, воскресенье 19:00 ЦСКА 1:0 Крылья Советов
1 тур
14 июля, воскресенье 16:30 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
26 мая, воскресенье 14:00 ЦСКА 6:0 Крылья Советов
1 тур
31 июля, вторник 19:00 Крылья Советов 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
2 апреля, воскресенье 16:30 ЦСКА 2:1 Крылья Советов
7 тур
18 сентября, воскресенье 17:15 Крылья Советов 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
21 ноября, суббота 14:00 ЦСКА 0:2 Крылья Советов
2 тур
24 июля, пятница 19:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
2 марта, понедельник 18:00 ЦСКА 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
5 апреля, суббота 16:30 Крылья Советов 1:3 ЦСКА
2 тур
22 июля, понедельник 20:00 ЦСКА 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 16:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
6 тур
26 августа, воскресенье 16:30 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
Marbella Cup 2012
За 5-8 места,
6 февраля, понедельник 14:30 ЦСКА 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
25 июля, понедельник 19:30 ЦСКА 2:1 Крылья Советов
2 тур
25 мая, среда 19:00 Крылья Советов 0:3 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 ЦСКА 4:3 Крылья Советов
13 тур
19 июля, понедельник 20:00 Крылья Советов 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
12 сентября, суббота 16:15 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
7 тур
3 мая, воскресенье 13:00 Крылья Советов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
16 тур
3 августа, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:0 Крылья Советов
2 тур
22 марта, суббота 14:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
28 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 4:2 Крылья Советов
14 тур
24 июня, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 26 февраля, понедельник 14:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
1/8 финала
ответный матч		 18 февраля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
12 тур
23 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 ЦСКА
4 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 ЦСКА 5:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
24 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
15 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 ЦСКА
2 тур
17 марта, суббота 00:00 ЦСКА 0:3 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
17 тур
15 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Крылья Советов
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
8 тур
16 мая, суббота 00:00 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Крылья Советов
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
23 тур
17 августа, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Крылья Советов
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июня, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
21 тур
27 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
14 тур
26 мая, четверг 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Крылья Советов
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