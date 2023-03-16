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Вильярреал - Андерлехт

16.03.2023, Четверг, 23:00 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Лига конференций, 1/8 финала , ответный матч Вильярреал - Андерлехт
Первый матч: 1 - 1
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Матч начнется в 23:00 мск
П1
1.42
Х
4.6
П2
7.6
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига конференций (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 20:45 Андерлехт 1:1 Вильярреал
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