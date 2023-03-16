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АЗ Алкмаар - Лацио

16.03.2023, Четверг, 23:00 мск Алкмаар, стадион АФАС Штадион Лига конференций, 1/8 финала , ответный матч АЗ Алкмаар - Лацио
Первый матч: 2 - 1
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Матч начнется в 23:00 мск
П1
2.8
Х
3.35
П2
2.5
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига конференций (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 7 марта, вторник 20:45 Лацио 1:2 АЗ Алкмаар
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