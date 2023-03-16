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Фейеноорд - Шахтер

16.03.2023, Четверг, 20:45 мск Роттердам, стадион Де Кейп Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Фейеноорд - Шахтер
Первый матч: 1 - 1
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Матч начнется в 20:45 мск
П1
1.5
Х
4.4
П2
6.5
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига Европы (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 23:00 Шахтер 1:1 Фейеноорд
Лига чемпионов (2017/2018), группа F
4 тур
1 ноября, среда 22:45 Шахтер 3:1 Фейеноорд
3 тур
17 октября, вторник 21:45 Фейеноорд 1:2 Шахтер
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