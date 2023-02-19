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Материалы

ЦСКА - Рубин

19.02.2023, Воскресенье, 16:00 мск Товарищеские матчи ЦСКА - Рубин
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
22 тур
20 марта, воскресенье 14:00 ЦСКА 6:1 Рубин
13 тур
30 октября, суббота 14:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
16 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Рубин 1:0 ЦСКА
4 тур
22 августа, суббота 20:00 ЦСКА 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
28 тур
12 июля, воскресенье 18:30 ЦСКА 1:1 Рубин
4 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Рубин 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
19 тур
9 марта, суббота 16:30 ЦСКА 3:0 Рубин
5 тур
25 августа, суббота 16:30 Рубин 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
4 тур
6 августа, воскресенье 17:30 ЦСКА 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
17 мая, среда 19:30 Рубин 0:2 ЦСКА
15 тур
26 ноября, суббота 14:00 ЦСКА 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Рубин 0:1 ЦСКА
1 тур
18 июля, суббота 18:30 ЦСКА 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
25 мая, понедельник 20:45 ЦСКА 3:0 Рубин
5 тур
23 августа, суббота 20:00 Рубин 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
27 апреля, воскресенье 13:30 ЦСКА 2:1 Рубин
4 тур
4 августа, воскресенье 13:30 Рубин 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
28 апреля, воскресенье 18:30 Рубин 2:0 ЦСКА
12 тур
21 октября, воскресенье 15:15 ЦСКА 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Рубин 3:1 ЦСКА
31 тур
18 ноября, пятница 20:15 ЦСКА 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
13 августа, суббота 18:30 Рубин 1:1 ЦСКА
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:45 ЦСКА 2:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 14:10 ЦСКА 0:0 Рубин
11 тур
14 мая, пятница 18:15 Рубин 0:1 ЦСКА
Суперкубок России 2010
Финал
7 марта, воскресенье 14:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:2 Рубин
14 тур
18 июля, суббота 16:00 Рубин 1:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2008/2009)
Финал
31 мая, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
Суперкубок России 2009
Финал
7 марта, суббота 14:00 Рубин 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
29 тур
16 ноября, воскресенье 14:00 ЦСКА 4:0 Рубин
15 тур
26 июля, суббота 14:00 Рубин 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
1 тур
11 марта, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
14 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Рубин
7 тур
29 апреля, суббота 00:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
16 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Рубин
11 тур
12 июня, воскресенье 18:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
23 июля, пятница 00:00 ЦСКА 1:0 Рубин
15 тур
7 июля, среда 00:00 Рубин 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Рубин 3:2 ЦСКА
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 4:0 Рубин
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