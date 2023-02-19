ЦСКА - Рубин

|22 тур
|20 марта, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|6:1
|Рубин
|13 тур
|30 октября, суббота
|14:00
|Рубин
|1:0
|ЦСКА
|18 тур
|26 ноября, воскресенье
|14:00
|Рубин
|0:1
|ЦСКА
|4 тур
|6 августа, воскресенье
|17:30
|ЦСКА
|1:2
|Рубин
|27 тур
|27 апреля, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|2:1
|Рубин
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|13:30
|Рубин
|0:0
|ЦСКА
|26 тур
|28 апреля, воскресенье
|18:30
|Рубин
|2:0
|ЦСКА
|12 тур
|21 октября, воскресенье
|15:15
|ЦСКА
|2:0
|Рубин
|26 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|ЦСКА
|2:1
|Рубин
|11 тур
|12 июня, воскресенье
|18:00
|Рубин
|1:0
|ЦСКА