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Лион - Гренобль

28.02.2023, Вторник, 23:10 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Франция. Кубок, 1/4 финала Лион - Гренобль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
30 тур
27 марта, суббота 19:00 Лион 2:0 Гренобль
14 тур
21 ноября, суббота 21:00 Гренобль 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
21 тур
17 января, суббота 21:00 Гренобль 0:2 Лион
3 тур
23 августа, суббота 23:00 Лион 2:0 Гренобль
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