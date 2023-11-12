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Одд - Тромсе

12.11.2023, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 28 тур Одд - Тромсе
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
5 тур
7 мая, воскресенье 18:00 Тромсе Одд
Норвегия. Элитсериен 2022
26 тур
15 октября, суббота 17:00 Тромсе 3:2 Одд
1 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Одд 2:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2021
24 тур
27 октября, среда 19:00 Тромсе 2:0 Одд
9 тур
24 июня, четверг 19:00 Одд 3:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Одд 2:1 Тромсе
7 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Тромсе 1:2 Одд
Норвегия. Элитсериен 2018
27 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Одд 1:0 Тромсе
15 тур
1 июля, воскресенье 19:00 Тромсе 2:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2017
22 тур
21 сентября, четверг 19:00 Тромсе 2:2 Одд
16 тур
9 июля, воскресенье 19:00 Тромсе Одд
4 тур
17 апреля, понедельник 21:00 Одд 1:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2016
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Тромсе 3:1 Одд
3 тур
3 апреля, воскресенье 16:30 Одд 0:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2015
17 тур
26 июля, воскресенье 19:00 Одд 3:2 Тромсе
10 тур
25 мая, понедельник 16:30 Тромсе 2:2 Одд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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