Русенборг - Мольде

|2 тур
|16 апреля, воскресенье
|18:00
|Мольде
|Русенборг
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|20:00
|Мольде
|2:1
|Русенборг
|4 тур
|24 апреля, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|0:0
|Мольде
|27 тур
|21 ноября, воскресенье
|21:00
|Мольде
|4:1
|Русенборг
|4 тур
|24 мая, понедельник
|21:00
|Русенборг
|2:3
|Мольде
|27 тур
|13 декабря, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|3:1
|Мольде
|2 тур
|20 июня, суббота
|21:30
|Мольде
|1:0
|Русенборг
|26 тур
|27 октября, воскресенье
|22:00
|Русенборг
|3:1
|Мольде
|5 тур
|28 апреля, воскресенье
|21:00
|Мольде
|3:0
|Русенборг
|24 тур
|30 сентября, воскресенье
|21:00
|Мольде
|1:0
|Русенборг
|4 тур
|8 апреля, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|4:0
|Мольде
|19 тур
|12 августа, суббота
|19:00
|Мольде
|1:2
|Русенборг
|3 тур
|8 апреля, суббота
|19:00
|Русенборг
|2:1
|Мольде
|25 тур
|24 сентября, суббота
|19:00
|Мольде
|1:3
|Русенборг
|13 тур
|28 мая, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:1
|Мольде
|24 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Мольде
|1:0
|Русенборг
|14 тур
|27 июня, суббота
|19:00
|Русенборг
|1:1
|Мольде
|17 тур
|27 июля, воскресенье
|20:00
|Мольде
|3:1
|Русенборг
|7 тур
|4 мая, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|0:2
|Мольде
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0