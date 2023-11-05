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Русенборг - Мольде

05.11.2023, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 27 тур Русенборг - Мольде
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
2 тур
16 апреля, воскресенье 18:00 Мольде Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2022
27 тур
23 октября, воскресенье 20:00 Мольде 2:1 Русенборг
4 тур
24 апреля, воскресенье 21:00 Русенборг 0:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2021
27 тур
21 ноября, воскресенье 21:00 Мольде 4:1 Русенборг
4 тур
24 мая, понедельник 21:00 Русенборг 2:3 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2020
27 тур
13 декабря, воскресенье 20:00 Русенборг 3:1 Мольде
2 тур
20 июня, суббота 21:30 Мольде 1:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2019
26 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Русенборг 3:1 Мольде
5 тур
28 апреля, воскресенье 21:00 Мольде 3:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
24 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Мольде 1:0 Русенборг
4 тур
8 апреля, воскресенье 21:00 Русенборг 4:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
19 тур
12 августа, суббота 19:00 Мольде 1:2 Русенборг
3 тур
8 апреля, суббота 19:00 Русенборг 2:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2016
25 тур
24 сентября, суббота 19:00 Мольде 1:3 Русенборг
13 тур
28 мая, суббота 19:00 Русенборг 3:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2015
24 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Мольде 1:0 Русенборг
14 тур
27 июня, суббота 19:00 Русенборг 1:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2014
17 тур
27 июля, воскресенье 20:00 Мольде 3:1 Русенборг
7 тур
4 мая, воскресенье 20:00 Русенборг 0:2 Мольде
Copa del Sol 2010
Матч за 7-е место,
11 февраля, четверг 19:00 Русенборг 1:0 Мольде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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