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Мольде - Буде-Глимт

08.10.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 24 тур Мольде - Буде-Глимт
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
12 тур
2 июля, воскресенье 20:15 Буде-Глимт Мольде
Норвегия. Элитсериен 2022
21 тур
3 сентября, суббота 19:00 Буде-Глимт 1:4 Мольде
9 тур
29 мая, воскресенье 19:00 Мольде 3:1 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2021
24 тур
27 октября, среда 21:00 Мольде 0:2 Буде-Глимт
9 тур
24 июня, четверг 19:00 Буде-Глимт 0:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2020
21 тур
17 октября, суббота 21:30 Мольде 4:2 Буде-Глимт
10 тур
26 июля, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2019
30 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Мольде 4:2 Буде-Глимт
3 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2018
25 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 0:1 Мольде
9 тур
13 мая, воскресенье 19:00 Мольде 1:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
19 тур
6 августа, суббота 16:30 Мольде 3:2 Буде-Глимт
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:30 Буде-Глимт 1:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2015
18 тур
18 июля, суббота 19:00 Мольде 1:2 Буде-Глимт
2 тур
11 апреля, суббота 16:30 Буде-Глимт 1:3 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2014
25 тур
27 сентября, суббота 17:30 Мольде 2:1 Буде-Глимт
13 тур
12 июня, четверг 20:00 Буде-Глимт 1:1 Мольде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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