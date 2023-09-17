Русенборг - Буде-Глимт

|6 тур
|13 мая, суббота
|18:00
|Буде-Глимт
|Русенборг
|6 тур
|13 мая, суббота
|18:00
|Буде-Глимт
|Русенборг
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:2
|Буде-Глимт
|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|21:00
|Буде-Глимт
|2:2
|Русенборг
|28 тур
|28 ноября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|0:0
|Буде-Глимт
|3 тур
|16 мая, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:2
|Русенборг
|26 тур
|29 ноября, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|5:1
|Русенборг
|3 тур
|25 июня, четверг
|21:30
|Русенборг
|2:3
|Буде-Глимт
|28 тур
|10 ноября, воскресенье
|22:00
|Русенборг
|3:2
|Буде-Глимт
|1 тур
|31 марта, воскресенье
|21:00
|Буде-Глимт
|2:0
|Русенборг
|30 тур
|24 ноября, суббота
|20:00
|Русенборг
|1:1
|Буде-Глимт
|5 тур
|16 апреля, понедельник
|20:00
|Буде-Глимт
|0:1
|Русенборг
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|2:1
|Буде-Глимт
|14 тур
|2 июля, суббота
|19:00
|Буде-Глимт
|0:0
|Русенборг
|27 тур
|18 октября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|1:1
|Буде-Глимт
|15 тур
|5 июля, воскресенье
|21:00
|Буде-Глимт
|1:0
|Русенборг
|23 тур
|12 сентября, пятница
|21:00
|Русенборг
|3:1
|Буде-Глимт
|4 тур
|21 апреля, понедельник
|21:00
|Буде-Глимт
|2:2
|Русенборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0