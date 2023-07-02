Буде-Глимт - Мольде

|21 тур
|3 сентября, суббота
|19:00
|Буде-Глимт
|1:4
|Мольде
|9 тур
|29 мая, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:1
|Буде-Глимт
|21 тур
|3 сентября, суббота
|19:00
|Буде-Глимт
|1:4
|Мольде
|9 тур
|29 мая, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:1
|Буде-Глимт
|24 тур
|27 октября, среда
|21:00
|Мольде
|0:2
|Буде-Глимт
|9 тур
|24 июня, четверг
|19:00
|Буде-Глимт
|0:2
|Мольде
|21 тур
|17 октября, суббота
|21:30
|Мольде
|4:2
|Буде-Глимт
|10 тур
|26 июля, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:1
|Мольде
|30 тур
|1 декабря, воскресенье
|20:00
|Мольде
|4:2
|Буде-Глимт
|3 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:2
|Мольде
|25 тур
|7 октября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|0:1
|Мольде
|9 тур
|13 мая, воскресенье
|19:00
|Мольде
|1:2
|Буде-Глимт
|19 тур
|6 августа, суббота
|16:30
|Мольде
|3:2
|Буде-Глимт
|5 тур
|17 апреля, воскресенье
|16:30
|Буде-Глимт
|1:2
|Мольде
|18 тур
|18 июля, суббота
|19:00
|Мольде
|1:2
|Буде-Глимт
|2 тур
|11 апреля, суббота
|16:30
|Буде-Глимт
|1:3
|Мольде
|25 тур
|27 сентября, суббота
|17:30
|Мольде
|2:1
|Буде-Глимт
|13 тур
|12 июня, четверг
|20:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Мольде
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0