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Викинг - Мольде

04.06.2023, Воскресенье, 20:15 мск Норвегия. Элитсериен, 9 тур Викинг - Мольде
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Матч начнется в 20:15 мск
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Матч начнется в 20:15 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
28 тур
30 октября, воскресенье 21:00 Викинг 1:4 Мольде
5 тур
7 мая, суббота 19:00 Мольде 3:4 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2021
20 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Мольде 2:2 Викинг
15 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Викинг 3:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2020
16 тур
30 августа, воскресенье 21:30 Викинг 3:2 Мольде
8 тур
15 июля, среда 19:00 Мольде 5:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2019
16 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Викинг 0:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
22 тур
17 сентября, воскресенье 19:00 Викинг 2:3 Мольде
15 тур
2 июля, воскресенье 19:00 Мольде 3:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2016
24 тур
17 сентября, суббота 19:00 Викинг 1:0 Мольде
14 тур
3 июля, воскресенье 19:00 Мольде 0:1 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2015
29 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Мольде 4:1 Викинг
6 тур
4 мая, понедельник 20:00 Викинг 2:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2014
26 тур
4 октября, суббота 20:00 Викинг 1:2 Мольде
10 тур
20 мая, вторник 20:00 Мольде 1:0 Викинг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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