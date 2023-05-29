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Буде-Глимт - Викинг

29.05.2023, Понедельник, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 8 тур Буде-Глимт - Викинг
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
29 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 5:4 Викинг
4 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Викинг 2:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2021
19 тур
19 сентября, воскресенье 19:00 Викинг 1:3 Буде-Глимт
11 тур
3 июля, суббота 16:00 Буде-Глимт 2:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2020
30 тур
19 декабря, суббота 20:00 Буде-Глимт 3:0 Викинг
1 тур
16 июня, вторник 19:00 Викинг 2:4 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2019
17 тур
11 августа, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:1 Викинг
12 тур
23 июня, воскресенье 19:00 Викинг 3:4 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
29 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 0:2 Викинг
13 тур
29 мая, воскресенье 19:00 Викинг 2:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2015
20 тур
15 августа, суббота 19:00 Викинг 2:1 Буде-Глимт
13 тур
21 июня, воскресенье 16:30 Буде-Глимт 0:3 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2014
30 тур
9 ноября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 3:2 Викинг
11 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Викинг 2:3 Буде-Глимт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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