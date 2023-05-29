Буде-Глимт - Викинг

|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|5:4
|Викинг
|4 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:0
|Буде-Глимт
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|5:4
|Викинг
|4 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:0
|Буде-Глимт
|19 тур
|19 сентября, воскресенье
|19:00
|Викинг
|1:3
|Буде-Глимт
|11 тур
|3 июля, суббота
|16:00
|Буде-Глимт
|2:2
|Викинг
|30 тур
|19 декабря, суббота
|20:00
|Буде-Глимт
|3:0
|Викинг
|1 тур
|16 июня, вторник
|19:00
|Викинг
|2:4
|Буде-Глимт
|17 тур
|11 августа, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:1
|Викинг
|12 тур
|23 июня, воскресенье
|19:00
|Викинг
|3:4
|Буде-Глимт
|29 тур
|30 октября, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|0:2
|Викинг
|13 тур
|29 мая, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:0
|Буде-Глимт
|20 тур
|15 августа, суббота
|19:00
|Викинг
|2:1
|Буде-Глимт
|13 тур
|21 июня, воскресенье
|16:30
|Буде-Глимт
|0:3
|Викинг
|30 тур
|9 ноября, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|3:2
|Викинг
|11 тур
|25 мая, воскресенье
|20:00
|Викинг
|2:3
|Буде-Глимт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0