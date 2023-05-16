Тромсе - Буде-Глимт

|22 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|3:2
|Буде-Глимт
|6 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Тромсе
|22 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|3:2
|Буде-Глимт
|6 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Тромсе
|17 тур
|29 августа, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|2:3
|Буде-Глимт
|1 тур
|9 мая, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:0
|Тромсе
|23 тур
|29 сентября, воскресенье
|21:00
|Буде-Глимт
|4:0
|Тромсе
|8 тур
|16 мая, четверг
|19:00
|Тромсе
|1:2
|Буде-Глимт
|20 тур
|25 августа, суббота
|19:00
|Тромсе
|1:2
|Буде-Глимт
|10 тур
|16 мая, среда
|19:00
|Буде-Глимт
|0:1
|Тромсе
|18 тур
|31 июля, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|0:3
|Тромсе
|11 тур
|16 мая, понедельник
|16:30
|Тромсе
|1:2
|Буде-Глимт
|29 тур
|1 ноября, воскресенье
|20:00
|Тромсе
|3:1
|Буде-Глимт
|9 тур
|16 мая, суббота
|16:30
|Буде-Глимт
|1:0
|Тромсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0