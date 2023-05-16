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Тромсе - Буде-Глимт

16.05.2023, Вторник, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 7 тур Тромсе - Буде-Глимт
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
22 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Тромсе 3:2 Буде-Глимт
6 тур
16 мая, понедельник 19:00 Буде-Глимт 1:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2021
17 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Тромсе 2:3 Буде-Глимт
1 тур
9 мая, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2019
23 тур
29 сентября, воскресенье 21:00 Буде-Глимт 4:0 Тромсе
8 тур
16 мая, четверг 19:00 Тромсе 1:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2018
20 тур
25 августа, суббота 19:00 Тромсе 1:2 Буде-Глимт
10 тур
16 мая, среда 19:00 Буде-Глимт 0:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2016
18 тур
31 июля, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 0:3 Тромсе
11 тур
16 мая, понедельник 16:30 Тромсе 1:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2015
29 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Тромсе 3:1 Буде-Глимт
9 тур
16 мая, суббота 16:30 Буде-Глимт 1:0 Тромсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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