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Буде-Глимт - Русенборг

13.05.2023, Суббота, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 6 тур Буде-Глимт - Русенборг
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
28 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Русенборг 3:2 Буде-Глимт
1 тур
3 апреля, воскресенье 21:00 Буде-Глимт 2:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2021
28 тур
28 ноября, воскресенье 19:00 Русенборг 0:0 Буде-Глимт
3 тур
16 мая, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2020
26 тур
29 ноября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 5:1 Русенборг
3 тур
25 июня, четверг 21:30 Русенборг 2:3 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2019
28 тур
10 ноября, воскресенье 22:00 Русенборг 3:2 Буде-Глимт
1 тур
31 марта, воскресенье 21:00 Буде-Глимт 2:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
30 тур
24 ноября, суббота 20:00 Русенборг 1:1 Буде-Глимт
5 тур
16 апреля, понедельник 20:00 Буде-Глимт 0:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2016
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Русенборг 2:1 Буде-Глимт
14 тур
2 июля, суббота 19:00 Буде-Глимт 0:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2015
27 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Русенборг 1:1 Буде-Глимт
15 тур
5 июля, воскресенье 21:00 Буде-Глимт 1:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2014
23 тур
12 сентября, пятница 21:00 Русенборг 3:1 Буде-Глимт
4 тур
21 апреля, понедельник 21:00 Буде-Глимт 2:2 Русенборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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