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Викинг - Лиллестрем

15.04.2023, Суббота, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 2 тур Викинг - Лиллестрем
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
25 тур
9 октября, воскресенье 18:00 Викинг 0:3 Лиллестрем
13 тур
10 июля, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:1 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2021
23 тур
23 октября, суббота 17:00 Викинг 5:1 Лиллестрем
4 тур
24 мая, понедельник 19:00 Лиллестрем 1:3 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2019
27 тур
3 ноября, воскресенье 20:00 Викинг 3:0 Лиллестрем
11 тур
16 июня, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2017
18 тур
6 августа, воскресенье 19:00 Викинг 2:2 Лиллестрем
13 тур
18 июня, воскресенье 19:00 Лиллестрем 1:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2016
22 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Викинг 2:2 Лиллестрем
12 тур
22 мая, воскресенье 21:00 Лиллестрем 1:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2015
26 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Викинг 1:0 Лиллестрем
12 тур
7 июня, воскресенье 21:00 Лиллестрем 2:1 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2014
16 тур
20 июля, воскресенье 21:00 Викинг 0:0 Лиллестрем
3 тур
12 апреля, суббота 17:30 Лиллестрем 0:1 Викинг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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