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Тромсе - Мольде

10.04.2023, Понедельник, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 1 тур Тромсе - Мольде
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
24 тур
1 октября, суббота 17:00 Тромсе 0:1 Мольде
13 тур
10 июля, воскресенье 19:00 Мольде 5:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2021
22 тур
16 октября, суббота 19:00 Мольде 3:0 Тромсе
2 тур
13 мая, четверг 19:00 Тромсе 3:3 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2019
21 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Мольде 3:0 Тромсе
10 тур
26 мая, воскресенье 19:00 Тромсе 2:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2018
28 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Тромсе 2:4 Мольде
3 тур
2 апреля, понедельник 19:00 Мольде 2:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2017
18 тур
6 августа, воскресенье 19:00 Тромсе 1:2 Мольде
13 тур
18 июня, воскресенье 19:00 Мольде 3:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2016
26 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Тромсе 0:2 Мольде
1 тур
13 марта, воскресенье 17:30 Мольде 1:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2015
26 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Мольде 4:0 Тромсе
12 тур
5 июня, пятница 20:00 Тромсе 2:0 Мольде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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