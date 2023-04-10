Русенборг - Викинг

|21 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|4:1
|Викинг
|12 тур
|3 июля, воскресенье
|21:00
|Викинг
|1:1
|Русенборг
|21 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|4:1
|Викинг
|12 тур
|3 июля, воскресенье
|21:00
|Викинг
|1:1
|Русенборг
|17 тур
|29 августа, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:1
|Русенборг
|2 тур
|13 мая, четверг
|21:00
|Русенборг
|5:0
|Викинг
|24 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Викинг
|3:0
|Русенборг
|11 тур
|30 июля, четверг
|21:30
|Русенборг
|3:0
|Викинг
|29 тур
|24 ноября, воскресенье
|20:00
|Викинг
|2:2
|Русенборг
|15 тур
|13 июля, суббота
|16:30
|Русенборг
|5:1
|Викинг
|29 тур
|19 ноября, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|2:0
|Викинг
|4 тур
|17 апреля, понедельник
|21:00
|Викинг
|0:1
|Русенборг
|18 тур
|11 августа, четверг
|20:00
|Викинг
|0:2
|Русенборг
|7 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|4:0
|Викинг
|25 тур
|27 сентября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|2:0
|Викинг
|4 тур
|25 апреля, суббота
|19:00
|Викинг
|1:4
|Русенборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0