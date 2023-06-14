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Нидерланды - Хорватия

14.06.2023, Среда, 21:45 мск Лига наций Нидерланды - Хорватия
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Группа A4 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нидерланды 6 5 1 0 14:6 +8 16
2. Бельгия 6 3 1 2 11:8 +3 10
3. Польша 6 2 1 3 6:12 -6 7
4. Уэльс 6 0 1 5 6:11 -5 1
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