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Аккрингтон Стэнли - Лидс

28.01.2023, Суббота, 15:30 мск Англия. Кубок, 1/16 финала Аккрингтон Стэнли - Лидс
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1 раунд
12 августа, вторник 22:45 Лидс 2:1 Аккрингтон Стэнли
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