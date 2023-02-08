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Тулуза - Реймс

08.02.2023, Среда, 20:15 мск Франция. Кубок, 1/8 финала Тулуза - Реймс
Франция. Лига 1 (2022/2023)
7 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Тулуза 1:0 Реймс
Франция. Лига 1 (2019/2020)
18 тур
14 декабря, суббота 22:00 Тулуза 0:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2018/2019)
24 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Тулуза 1:1 Реймс
16 тур
5 декабря, среда 21:00 Реймс 0:1 Тулуза
Франция. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
22 января, вторник 20:30 Тулуза 3:3
(4:3)п		 Реймс
Франция. Лига 1 (2015/2016)
20 тур
9 января, суббота 22:00 Реймс 1:3 Тулуза
5 тур
12 сентября, суббота 21:00 Тулуза 2:2 Реймс
Франция. Лига 1 (2014/2015)
23 тур
31 января, суббота 22:00 Тулуза 1:0 Реймс
5 тур
13 сентября, суббота 22:00 Реймс 2:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2013/2014)
28 тур
8 марта, суббота 23:00 Тулуза 3:2 Реймс
10 тур
18 октября, пятница 22:30 Реймс 1:2 Тулуза
Франция. Лига 1 (2012/2013)
22 тур
26 января, суббота 23:00 Реймс 1:1 Тулуза
4 тур
1 сентября, суббота 22:00 Тулуза 1:1 Реймс
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