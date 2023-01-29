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Сток Сити - Стивенидж

29.01.2023, Воскресенье, 17:00 мск Англия. Кубок, 1/16 финала Сток Сити - Стивенидж
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/32 финала
23 августа, вторник 21:45 Стивенидж 0:4 Сток Сити
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