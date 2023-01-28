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Престон - Тоттенхэм

28.01.2023, Суббота, 21:00 мск Престон, стадион Дипдэйл Англия. Кубок, 1/16 финала Престон - Тоттенхэм
Кубок Английской лиги (2009/2010)
3-й раунд,
23 сентября, среда 22:45 Престон 1:5 Тоттенхэм
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