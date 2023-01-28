Блэкберн - Бирмингем Сити

|17 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Блэкберн
|2:1
|Бирмингем Сити
|17 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Блэкберн
|2:1
|Бирмингем Сити
|46 тур
|7 мая, суббота
|14:30
|Бирмингем Сити
|1:2
|Блэкберн
|23 тур
|18 декабря, суббота
|18:00
|Блэкберн
|4:0
|Бирмингем Сити
|46 тур
|8 мая, суббота
|14:30
|Блэкберн
|5:2
|Бирмингем Сити
|23 тур
|2 января, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|0:2
|Блэкберн
|1/32 финала
|4 января, суббота
|15:31
|Бирмингем Сити
|2:1
|Блэкберн
|24 тур
|26 декабря, четверг
|18:00
|Блэкберн
|1:1
|Бирмингем Сити
|13 тур
|22 октября, вторник
|21:45
|Бирмингем Сити
|1:0
|Блэкберн
|34 тур
|23 февраля, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|2:2
|Блэкберн
|22 тур
|15 декабря, суббота
|18:00
|Блэкберн
|2:2
|Бирмингем Сити
|27 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Блэкберн
|1:1
|Бирмингем Сити
|11 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Бирмингем Сити
|1:0
|Блэкберн
|36 тур
|8 марта, вторник
|22:45
|Блэкберн
|2:0
|Бирмингем Сити
|15 тур
|3 ноября, вторник
|22:45
|Бирмингем Сити
|0:0
|Блэкберн
|43 тур
|14 апреля, вторник
|21:45
|Бирмингем Сити
|2:2
|Блэкберн
|13 тур
|21 октября, вторник
|22:45
|Блэкберн
|1:0
|Бирмингем Сити
|44 тур
|21 апреля, понедельник
|18:00
|Бирмингем Сити
|2:4
|Блэкберн
|23 тур
|29 декабря, воскресенье
|19:00
|Блэкберн
|2:3
|Бирмингем Сити
|46 тур
|4 мая, суббота
|15:45
|Бирмингем Сити
|1:1
|Блэкберн
|16 тур
|10 ноября, суббота
|19:00
|Блэкберн
|1:1
|Бирмингем Сити
|32 тур
|9 апреля, суббота
|18:00
|Блэкберн
|1:1
|Бирмингем Сити
|2 тур
|21 августа, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|2:1
|Блэкберн
|29 тур
|24 марта, среда
|23:00
|Блэкберн
|2:1
|Бирмингем Сити
|17 тур
|15 декабря, вторник
|23:00
|Бирмингем Сити
|2:1
|Блэкберн
|38 тур
|11 мая, воскресенье
|18:00
|Бирмингем Сити
|4:1
|Блэкберн
|9 тур
|7 октября, воскресенье
|18:00
|Блэкберн
|2:1
|Бирмингем Сити