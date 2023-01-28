Введите ваш ник на сайте

Ипсвич Таун - Бернли

28.01.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Кубок, 1/16 финала Ипсвич Таун - Бернли
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
25 тур
2 января, суббота 18:00 Бернли 0:0 Ипсвич Таун
3 тур
18 августа, вторник 21:45 Ипсвич Таун 2:0 Бернли
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
45 тур
26 апреля, суббота 15:15 Бернли 1:0 Ипсвич Таун
12 тур
19 октября, суббота 18:00 Ипсвич Таун 0:1 Бернли
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
46 тур
4 мая, суббота 15:45 Бернли 2:0 Ипсвич Таун
16 тур
10 ноября, суббота 19:00 Ипсвич Таун 2:1 Бернли
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
38 тур
21 марта, среда 23:45 Ипсвич Таун 1:0 Бернли
19 тур
29 ноября, вторник 22:45 Бернли 4:0 Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
39 тур
2 апреля, суббота 18:00 Бернли 1:2 Ипсвич Таун
2 тур
14 августа, суббота 18:00 Ипсвич Таун 1:1 Бернли
...
  • Читайте нас: 