Ипсвич Таун - Бернли

|25 тур
|2 января, суббота
|18:00
|Бернли
|0:0
|Ипсвич Таун
|3 тур
|18 августа, вторник
|21:45
|Ипсвич Таун
|2:0
|Бернли
|25 тур
|2 января, суббота
|18:00
|Бернли
|0:0
|Ипсвич Таун
|3 тур
|18 августа, вторник
|21:45
|Ипсвич Таун
|2:0
|Бернли
|45 тур
|26 апреля, суббота
|15:15
|Бернли
|1:0
|Ипсвич Таун
|12 тур
|19 октября, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|0:1
|Бернли
|46 тур
|4 мая, суббота
|15:45
|Бернли
|2:0
|Ипсвич Таун
|16 тур
|10 ноября, суббота
|19:00
|Ипсвич Таун
|2:1
|Бернли
|38 тур
|21 марта, среда
|23:45
|Ипсвич Таун
|1:0
|Бернли
|19 тур
|29 ноября, вторник
|22:45
|Бернли
|4:0
|Ипсвич Таун
|39 тур
|2 апреля, суббота
|18:00
|Бернли
|1:2
|Ипсвич Таун
|2 тур
|14 августа, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|1:1
|Бернли