Реал - Атлетико

|6 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:00
|Атлетико
|1:2
|Реал
|35 тур
|8 мая, воскресенье
|22:00
|Атлетико
|1:0
|Реал
|17 тур
|12 декабря, воскресенье
|23:00
|Реал
|2:0
|Атлетико
|26 тур
|7 марта, воскресенье
|18:15
|Атлетико
|1:1
|Реал
|13 тур
|12 декабря, суббота
|23:00
|Реал
|2:0
|Атлетико
|22 тур
|1 февраля, суббота
|18:00
|Реал
|1:0
|Атлетико
|7 тур
|28 сентября, суббота
|22:00
|Атлетико
|0:0
|Реал
|23 тур
|9 февраля, суббота
|18:15
|Атлетико
|1:3
|Реал
|7 тур
|29 сентября, суббота
|21:45
|Реал
|0:0
|Атлетико
|31 тур
|8 апреля, воскресенье
|17:15
|Реал
|1:1
|Атлетико
|12 тур
|18 ноября, суббота
|22:45
|Атлетико
|0:0
|Реал
|26 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Реал
|0:1
|Атлетико
|7 тур
|4 октября, воскресенье
|21:30
|Атлетико
|1:1
|Реал
|22 тур
|7 февраля, суббота
|18:00
|Атлетико
|4:0
|Реал
|3 тур
|13 сентября, суббота
|22:00
|Реал
|1:2
|Атлетико
|26 тур
|2 марта, воскресенье
|20:00
|Атлетико
|2:2
|Реал
|7 тур
|28 сентября, суббота
|23:59
|Реал
|0:1
|Атлетико
|33 тур
|27 апреля, суббота
|22:00
|Атлетико
|1:2
|Реал
|14 тур
|2 декабря, воскресенье
|01:00
|Реал
|2:0
|Атлетико
|29 тур
|19 марта, суббота
|23:55
|Атлетико
|1:2
|Реал
|10 тур
|7 ноября, воскресенье
|23:00
|Реал
|2:0
|Атлетико
|1/4 финала
ответный матч
|20 января, четверг
|23:55
|Атлетико
|0:1
|Реал
|1/4 финала
ответный матч
|13 января, четверг
|23:55
|Реал
|3:1
|Атлетико
|29 тур
|28 марта, воскресенье
|23:00
|Реал
|3:2
|Атлетико
|10 тур
|7 ноября, суббота
|23:55
|Атлетико
|2:3
|Реал