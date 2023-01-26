Осасуна - Севилья

|1 тур
|12 августа, пятница
|22:00
|Осасуна
|2:1
|Севилья
|23 тур
|5 февраля, суббота
|23:00
|Осасуна
|0:0
|Севилья
|12 тур
|30 октября, суббота
|17:15
|Севилья
|2:0
|Осасуна
|24 тур
|22 февраля, понедельник
|23:00
|Осасуна
|0:2
|Севилья
|9 тур
|7 ноября, суббота
|20:30
|Севилья
|1:0
|Осасуна
|26 тур
|1 марта, воскресенье
|14:00
|Севилья
|3:2
|Осасуна
|16 тур
|8 декабря, воскресенье
|23:00
|Осасуна
|1:1
|Севилья
|22 тур
|14 января, воскресенье
|22:00
|Севилья
|0:1
|Осасуна
|1 тур
|19 августа, суббота
|20:00
|Осасуна
|1:1
|Севилья
|38 тур
|20 мая, суббота
|22:00
|Севилья
|5:0
|Осасуна
|19 тур
|22 января, воскресенье
|14:00
|Осасуна
|3:4
|Севилья
|29 тур
|23 марта, воскресенье
|15:00
|Осасуна
|1:2
|Севилья
|10 тур
|27 октября, воскресенье
|15:00
|Севилья
|2:1
|Осасуна
|37 тур
|26 мая, воскресенье
|22:00
|Осасуна
|2:1
|Севилья
|18 тур
|6 января, воскресенье
|01:00
|Севилья
|1:0
|Осасуна
|24 тур
|19 февраля, воскресенье
|01:00
|Севилья
|2:0
|Осасуна
|5 тур
|20 сентября, вторник
|22:00
|Осасуна
|0:0
|Севилья
|36 тур
|11 мая, среда
|23:55
|Осасуна
|3:2
|Севилья
|17 тур
|2 января, воскресенье
|22:00
|Севилья
|1:0
|Осасуна
|22 тур
|14 февраля, воскресенье
|21:00
|Севилья
|1:0
|Осасуна
|3 тур
|19 сентября, суббота
|22:00
|Осасуна
|0:2
|Севилья
|36 тур
|16 мая, суббота
|22:00
|Осасуна
|0:0
|Севилья
|17 тур
|4 января, воскресенье
|21:00
|Севилья
|1:1
|Осасуна