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Судьи
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао)
Материалы

Осасуна - Севилья

26.01.2023, Четверг, 00:00 мск Памплона, стадион Эль Садар Испания. Кубок, 1/4 финала Осасуна - Севилья
Испания. Примера (2022/2023)
1 тур
12 августа, пятница 22:00 Осасуна 2:1 Севилья
Испания. Примера (2021/2022)
23 тур
5 февраля, суббота 23:00 Осасуна 0:0 Севилья
12 тур
30 октября, суббота 17:15 Севилья 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2020/2021)
24 тур
22 февраля, понедельник 23:00 Осасуна 0:2 Севилья
9 тур
7 ноября, суббота 20:30 Севилья 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
26 тур
1 марта, воскресенье 14:00 Севилья 3:2 Осасуна
16 тур
8 декабря, воскресенье 23:00 Осасуна 1:1 Севилья
Испания. Сегунда (2017/2018)
22 тур
14 января, воскресенье 22:00 Севилья 0:1 Осасуна
1 тур
19 августа, суббота 20:00 Осасуна 1:1 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 22:00 Севилья 5:0 Осасуна
19 тур
22 января, воскресенье 14:00 Осасуна 3:4 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 15:00 Осасуна 1:2 Севилья
10 тур
27 октября, воскресенье 15:00 Севилья 2:1 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
37 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Осасуна 2:1 Севилья
18 тур
6 января, воскресенье 01:00 Севилья 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 01:00 Севилья 2:0 Осасуна
5 тур
20 сентября, вторник 22:00 Осасуна 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
36 тур
11 мая, среда 23:55 Осасуна 3:2 Севилья
17 тур
2 января, воскресенье 22:00 Севилья 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 1:0 Осасуна
3 тур
19 сентября, суббота 22:00 Осасуна 0:2 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 22:00 Осасуна 0:0 Севилья
17 тур
4 января, воскресенье 21:00 Севилья 1:1 Осасуна
Испания. Примера (2007/2008)
21 тур
26 января, суббота 23:55 Севилья 2:1 Осасуна
2 тур
13 сентября, четверг 23:00 Осасуна 0:0 Севилья
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