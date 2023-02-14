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Материалы

Зенит - Урал

14.02.2023, Вторник, 17:00 мск Товарищеские матчи Зенит - Урал
Товарищеские матчи 2023

6 февраля, понедельник 10:30 Урал 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
7 тур
28 августа, воскресенье 13:00 Урал 0:4 Зенит
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
25 тур
16 апреля, суббота 16:30 Зенит 3:1 Урал
14 тур
7 ноября, воскресенье 14:00 Урал 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
17 тур
5 декабря, суббота 19:00 Зенит 5:1 Урал
8 тур
19 сентября, суббота 16:30 Урал 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
14 марта, суббота 16:30 Зенит 7:1 Урал
12 тур
6 октября, воскресенье 11:30 Урал 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
2 марта, суббота 11:30 Урал 0:1 Зенит
4 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Зенит 4:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
2 декабря, суббота 14:00 Зенит 2:1 Урал
5 тур
9 августа, среда 17:30 Урал 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
22 апреля, суббота 14:00 Зенит 2:0 Урал
10 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Урал 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
21 ноября, суббота 16:30 Зенит 3:0 Урал
2 тур
26 июля, воскресенье 13:30 Урал 1:4 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
7 марта, суббота 19:00 Зенит 3:0 Урал
3 тур
13 августа, среда 17:30 Урал 1:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
6 декабря, пятница 20:00 Зенит 2:1 Урал
14 тур
26 октября, суббота 17:00 Урал 1:2 Зенит
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Урал 1:3 Зенит
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Зенит 1:0 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Урал
Первый этап, 6 тур
27 сентября, воскресенье 01:00 Урал 1:1 Зенит
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